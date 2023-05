“Visione Comune”, tutti compatti sulla candidatura di Salvemini. Delli Noci: “Basta gioco al massacro! A chi mi dice ‘adesso tocca a te’ rispondo che adesso tocca a Carlo”

LECCE – Il centrosinistra comincia a serrare i ranghi per affrontare la competizione elettorale l’anno prossimo nel capoluogo leccese. In mattinata, nei Cantieri Teatrali Koreja si è tenuta la presentazione del nuovo soggetto politico. In campo c’è “Visione comune”, che nasce dalla fusione di due movimenti civici di successo: Lecce Città Pubblica e Civica progressista. La componente civica è fondamentale per affrontare una sfida difficile, con il centrodestra che prepara il riscatto. Stiamo parlando di due liste civiche capaci di racchiudere il 15% dei consensi della coalizione che ha consentito la conferma di Carlo Salvemini. Tutti presenti i leader della coalizione che ha sostenuto il sindaco Carlo Salvemini.

Fioccano gli endorsement per il sindaco anche dalla vicepresidente nazionale Pd, Loredana Capone, dall’assessore regionale Maraschio e del deputato Pd Stefanazzi. Naturalmente, l’assessore Alessandro Delli Noci non poteva mancare e proprio lui ha chiesto unità e meno polemiche: “A chi mi dice adesso tocca a te io dico adesso tocca a Carlo. Basta col gioco al massacro di chi dall’interno delegittima le scelte dell’amministrazione. Il gioco di potere che governava prima è dietro la porta pronto a tornare per cacciare fuori la politica da Palazzo Carafa”.

Carlo Salvemini ha chiarito la sua azione, non tesa al consenso ad ogni costo, ma che mira a lasciare i conti in regola in un percorso di trasparenza e di cambiamento che sfida “le resistenze e le pigrizie”: “Rimuoviamo l’idea che questa sia l’amministrazione delle piste ciclabili: questa è l’amministrazione della mobilità pubblica!”. Il primo cittadino ha chiarito che la sua intenzione è sempre stata quella di garantire la sicurezza a chi ha diritto di muoversi su due ruote, limitando le auto in città. Il sindaco ha fatto anche il punto della situazione, dalla chiusura del percorso di presentazione del piano urbanistico: sintesi e mediazione di tanti diffusi bisogni, interessi e desideri”. Poi, Salvemini ha ribadito l’intransigenza su un progetto politico che non può fare passi indietro: “Se ci spaventa la possibilità di dire ‘no’ a qualcuno, si resti a casa, non si faccia politica”.

Nel 2019 il sindaco si dimise (c’era la difficile situazione dell’ “anatra zoppa”) per poi essere rieletto a pieni voti al primo turno e affrontare la difficile fase del predissesto, che era già stato annunciato, con una maggioranza solida. Salvemini ha spiegato che la città ha un bilancio certificato per l’onestà e che questa è una vittoria di tutti. Il fronte progressista probabilmente non si muoverà completamente unito come a livello nazionale, perché M5S è molto critico nei confronti del sindaco, ma comunque la coalizione che ha vinto 4 anni fa sembra ancora abbastanza compatta, con qualche fisiologico malumore interno, che però non sembra insuperabile.

