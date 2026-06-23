LecceDomani prende forma: Gnoni coordinatore, al via il cantiere civico per costruire l’alternativa al centrodestra

LECCE – Un nuovo percorso politico e civico prende ufficialmente il via in città con la nascita di LecceDomani, il coordinamento che riunisce i movimenti Avanti Lecce, Coscienza Civica, Noi per Lecce e Sveglia, espressioni dell’area moderata e progressista riconducibile all’esperienza politica di Alessandro Delli Noci. L’assemblea pubblica di ieri ha sancito l’avvio del progetto ha registrato una significativa partecipazione di cittadini, associazioni, professionisti e rappresentanti del mondo civico, confermando la volontà di costruire uno spazio stabile di confronto e proposta per il futuro della città.

LecceDomani nasce con l’ambizione di trasformare il dibattito sulle criticità cittadine in un percorso concreto di elaborazione politica e amministrativa, ponendosi come il primo tassello di una possibile alternativa all’attuale amministrazione di centrodestra guidata dal sindaco Adriana Poli Bortone. Al centro dell’iniziativa vi è l’idea di mettere insieme competenze, sensibilità e contributi differenti per elaborare una visione condivisa della Lecce dei prossimi anni.

Nel corso dell’assemblea sono stati individuati quattro grandi ambiti di lavoro: la mobilità sostenibile e il diritto alla salute, con una riflessione sul rapporto tra traffico, qualità dell’aria e benessere dei cittadini; la programmazione dei lavori pubblici e dei cantieri urbani, tema particolarmente sentito dopo i disagi registrati negli ultimi mesi; la valorizzazione della cultura come motore di sviluppo e attrattività territoriale; e infine le politiche sociali, con attenzione a famiglie, anziani, disabilità, disagio giovanile, salute mentale e nuove povertà.

A guidare il coordinamento sarà Christian Gnoni, chiamato a svolgere un ruolo di raccordo e impulso in una fase che gli organizzatori considerano fondativa. “LecceDomani nasce con questo spirito – ha dichiarato il coordinatore – passare dalla denuncia delle criticità alla costruzione delle soluzioni. Un laboratorio civico aperto che vuole contribuire a immaginare e costruire il futuro della città attraverso il confronto, l’ascolto e la partecipazione”.

Tra i presenti all’assemblea anche Alessandro Delli Noci e il presidente della Provincia di Lecce, Fabio Tarantino, che ha voluto rivolgere un messaggio di sostegno al neo coordinatore: “A Cristian Gnoni rivolgo i migliori auguri di buon lavoro per il ruolo di coordinatore di LecceDomani. Si tratta di una responsabilità importante, che arriva dopo un percorso costruito in questi anni attorno a un’idea di politica fatta di partecipazione, competenze e attenzione ai bisogni reali delle persone”. Tarantino ha sottolineato come l’esperienza maturata a Lecce abbia dimostrato l’efficacia del dialogo tra sensibilità diverse e del radicamento civico, definendoli elementi capaci di produrre sviluppo e risposte concrete alle comunità.

Il presidente della Provincia ha poi indicato con chiarezza la prospettiva politica del nuovo soggetto: “LecceDomani nasce con l’ambizione di contribuire alla costruzione di una proposta credibile per la città, mettendo al centro il bene comune e la qualità della vita dei cittadini. Sono convinto che, attraverso un lavoro serio, aperto e generoso, sia possibile rafforzare un modello che ha già saputo produrre esperienze amministrative significative e creare le condizioni per costruire una valida alternativa per il futuro di Lecce”. Un passaggio che evidenzia come il coordinamento non voglia limitarsi a un ruolo di osservatore dell’attività amministrativa, ma aspiri a diventare il punto di riferimento di un progetto politico capace di contendere il governo della città al centrodestra nei prossimi appuntamenti elettorali.

Il percorso proseguirà nelle prossime settimane con tavoli tematici e ulteriori incontri pubblici aperti al contributo della cittadinanza, nel tentativo di trasformare il consenso civico raccolto attorno ai movimenti aderenti in una proposta strutturata per il futuro di Lecce.