Squinzano: l’Assessore al turismo Casilli incontra il suo omologo a Sanremo e chiede il gemellaggio tra le due città

SQUINZANO (Lecce) – Si è appena conclusa l’edizione dei record del Festival di Sanremo, la 74° e l’ultima dell’era Amadeus. Lo ricorderemo certamente come il Festival più salentino di sempre, poiché in gara

c’erano Alessandra Amoroso, Emma, i Negramaro e Diodato. Ma c’è un’altra faccenda che ci farà ricordare quest’edizione: l’incontro tra l’Assessore al Turismo della Città di Squinzano, Valentina

Casilli e il suo omologo Giuseppe Faraldi, Assessore al Turismo della Città di Sanremo.

La giovane amministratrice, in trasferta per lavoro a Sanremo ha, infatti, colto l’occasione per prendere contatto con il suo omologo sanremese Giuseppe Faraldi e ha trascorso la settimana festivaliera in città godendo di un punto di osservazione speciale.

«Ho avuto l’opportunità di fare una chiacchierata con l’Assessore Faraldi – ha spiegato l’Assessore Casilli -, di scambiare due parole sul Festival, mi ha parlato di come si organizza e gestisce un evento di questa portata, ma ho avuto anche l’occasione di parlargli della nostra Squinzano e di Casalabate, della Banda dei fratelli Abbate e di Nicola Arigliano».

Ora che ho assunto il ruolo di assessore – ha aggiunto – ero curiosa di vedere come funziona una macchina complessa come quella del Festival, quali sono le problematiche e le strategie. È stata

un’avventura formativa importante, ringrazio Faraldi per la disponibilità». E continua: «A Squinzano e Casalabate (la nostra marina) organizziamo un festival diviso in due momenti, a dicembre e ad agosto, vogliamo fare crescere l’evento puntando su musica, cultura, spettacolo e gastronomia. Per

questo considero molto utile aver assistito al “dietro le quinte” di una grande manifestazione come quella matuziana.

E poi c’è l’idea di un “patto di amicizia” tra i due Comuni: «L’ho proposto a Faraldi. Vorremmo creare qualcosa dalle nostre parti come il Festival di Castrocaro e magari far venire tutti gli anni qui a Sanremo il vincitore della gara canora. Il nostro Nicola Arigliano partecipò al Festival della Canzone

italiana nel 1964. Lui si è dimostrato da subito contento ed entusiasta dell’idea, perciò da oggi lavoreremo per creare questo “gemellaggio” (che oggi si definisce patto d’amicizia) con il Comune di Sanremo, che speriamo possa essere alla base di future collaborazioni. Squinzano e Sanremo,

due città unite nel nome della musica».

«Torno in Puglia – conclude l’Assessore Casilli – con un bagaglio di esperienze che mi sarà utile nell’attività di amministratrice. Il nostro festival ha una ricaduta turistica importante e ritengo possa ancora crescere. Un altro degli obiettivi che mi sono data in qualità di assessore al Turismo è riportare sotto i riflettori la nostra produzione vinicola, che un tempo era molto apprezzata. Poi

purtroppo nel corso degli anni molte aziende hanno abbandonato il campo, non ci diamo per vinti».

Link Sponsorizzato