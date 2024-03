Destra, giovani e istituzioni al centro del dibattito di Forma Mentis

LECCE – Destra, giovani, Istituzioni: saranno questi i temi di dibattito del nuovo incontro di “FormaMentis”, laboratorio di idee permanente di Gioventù Nazionale Lecce, movimento giovanile di Fratelli d’Italia. L’evento sarà introdotto da Mattia Gallotta, Presidente di Azione Universitaria Lecce, e sarà coordinato da Marco Gaetani, Presidente di Gioventù Nazionale Lecce. Si confronteranno sul tema l’On. Fabio Roscani, Deputato e Presidente di Gioventù Nazionale, Nicola D’Ambrosio, Presidente Nazionale di Azione Universitaria, e Andrea Piepoli, Presidente di Gioventù Nazionale Puglia. Porteranno i loro saluti il candidato Sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone, il Consigliere Regionale Antonio Maria Gabellone, l’Europarlamentare On. Chiara Gemma, la Senatrice Cinzia Pellegrino, e l’Onorevole Saverio Congedo, Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia.

«Con le elezioni politiche del 2022, che hanno portato il centrodestra al Governo della Nazione con Giorgia Meloni Presidente, il nostro movimento giovanile ha fatto il suo ingresso in Parlamento, con una sua delegazione alla Camera dei Deputati» – dichiara Marco Gaetani, Presidente di Gioventù Nazionale Lecce – «Da allora sono tante le battaglie vinte della Destra giovanile: dall’introduzione dello Sport in Costituzione, al fondo di 10 miliardi per il contrasto ai disturbi del comportamento alimentare. Con la recente approvazione del Dl Elezioni, il nostro movimento ha incassato il via libera, per la prima volta, al voto a distanza per gli studenti fuori sede, un risultato storico e significativo. Sono ancora tanti i fronti aperti, su cui si continua a lavorare in Parlamento, nei Consigli Regionali e Comunali, dove Gioventù Nazionale esprime numerosi rappresentanti, a dimostrazione della preparazione e del radicamento della sua giovane classe dirigente. La chiave di questo successo» – conclude Gaetani – «è l’investimento nella formazione. Così nasce FormaMentis, una scuola di politica permanente, che vuole preparare i giovani militanti alla gestione della cosa pubblica. Un’iniziativa arricchente, aggregante e coinvolgente, che sta registrando un grande successo in termini di partecipazione e di qualità dei suoi ospiti.»

L’appuntamento è all’Hotel Tiziano e dei Congressi di Lecce, venerdì 29 marzo alle 18.15.

