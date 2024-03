Donne senza paura, domani a Lecce il convegno organizzato dal Distretto Rotaract 2120 (Puglia e Basilicata)

“Donne senza paura”. E’ il tema di un convegno che si svolgerà domani pomeriggio, ore 16.30, all’Open Space di piazza S. Oronzo. Organizzato dal Distretto Rotaract 2120 (Puglia e Basilicata), ha registrato l’adesione dei Club Rotaract e Rotary cittadini, del Soroptimist e il patrocinio del Comune di Lecce.

Al centro dell’iniziativa la testimonianza, dolorosa quanto coraggiosa ed emozionate, di una donna indiana, Neetu, vittima di un attacco con l’acido, assieme alla madre Geeta, che l’ha sfigurata e praticamente resa cieca. Non è stato facile per lei reagire alle sofferenze e risollevarsi. Ma non si è arresa e ha trovato il coraggio di dire basta alle violenze contro le donne sino a diventare una testimonial forte e credibile, ascoltata in ogni parte del mondo.

Dopo aver aderito nel 2013 al movimento Stop Acid Attack in India, ha fondato nel 2014 lo Sheroes Hangout Cafè nella città di Agra, un locale che offre lavoro e occasione di riscatto alle vittime della violenza con acido, Neetu ha dato vita alla Campagna Wake Up della quale è una infaticabile attivista. Si tratta di un’iniziativa globale tesa ad ispirare leggi e programmi educativi per la prevenzione delle violenza con acido in tutto il mondo. Una Campagna di sensibilizzazione che ha visto la giovane indiana a Pisa in occasione dell’8 marzo e che oggi arriva nella nostra città.

Il programma prevede un’introduzione scenica curata da Valeria De Vitis, i saluti del sindaco Carlo Salvemini e degli organizzatori dell’incontro. Neetu parlerà della terribile violenza subito e racconterà con orgoglio la storia del suo riscatto. Sulle attività di contrasto alle violenze contro le donne, moderati dal giornalista Adelmo Gaetani, interverranno l’Avvocato Distrettuale dello Stato, Antonio Tarentini, il Questore Massimo Vincenzo Modeo e il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, col. Donato D’Amato.

Concluderà Francesco Clarizio, rappresentante del Distretto Rotaract 2120.