Elezioni a Lecce: Azione si svuota, Mignone e Puglia Popolare verso la Poli, rebus M5S per Salvemini. Siculella e Ciucci, outsider popolari sui social

LECCE – Resterà solo la sigla di Azione nel centrosinistra (in base al patto regionale) perché il principale protagonista, Carlo Mignone, presidente del Consiglio comunale leccese, è a due passi dall’ufficializzazione della candidatura con Adriana Poli Bortone. Le indiscrezioni di queste ore danno per certo anche l’accordo tra Puglia Popolare e l’ex sindaca di centrodestra. Nei giorni scorsi una delegazione guidata dal segretario cittadino, avvocato Francesco Foresio, ha fatto saltare un incontro per il ritardo del sindaco, che era impegnato in giunta: ai centristi è sembrata una scortesia istituzionale, ma è chiaro che ormai la loro rotta è segnata da tempo, da quando hanno disconosciuto le primarie che hanno incoronato Carlo Salvemini candidato sindaco del centrosinistra con un’esigua partecipazione. Insomma, quello che abbiamo scritto all’indomani dell’ufficializzazione della candidatura a sindaca della senatrice trova sempre più riscontri con il passare del tempo. Il passaggio di Dino Pagliaro è quasi scontato, qualcuno ha dei dubbi su Gigi Valente, da tempo vicino ad Alessandro Delli Noci, ma nel partito assicurano che non prenderà decisioni solitarie. Nel centrosinistra c’è da segnalare il passaggio della consigliera uscente Emanuela Orlando, che farà coppia con Patti nella “Sinistra Italiana”.

Intanto, in queste ore la Puglia in Più è alle prese con un altro problema: il consigliere uscente Saverio Citraro non è sicuro di ricandidarsi, secondo le indiscrezioni che circolano. Le incomprensioni tra alcuni uomini della maggioranza e il sindaco uscente hanno portato a una rottura che la coalizione al governo cerca di compensare con il corteggiamento dei pentastellati. Ma il Movimento 5 Stelle ha enormi difficoltà nel prendere una decisione, perché le esigenze di unità con il centrosinistra, che guidano le scelte romane e baresi, a Lecce incontrano immensi ostacoli nell’idiosincrasia di alcuni esponenti pentastellati verso il sindaco uscente (considerato troppo autoreferenziale) e nella candidatura di Alberto Siculella, attivista della prima ora con molto seguaci tra gli attivisti M5S. Tra l’altro il consigliere pentastellato uscente Arturo Baglivo non sembra intenzionato a candidarsi con Salvemini per andare contro un suo amico attivista. I due outsider Siculella e Agostino Ciucci sono due candidati sindaci che hanno un elettorato molto attivo, soprattutto sui social, e porteranno avanti una battaglia nelle retrovie da non sottovalutare, perché potrebbero convincere a votare chi di solito non vota. La corsa a 4 è ancora tutta da interpretare: sbilanciarsi in pronostici è prematuro, le sorprese sono dietro l’angolo.