In Puglia, il nuovo libro di Gregorovius

Lecce – Il catalogo della Casa Editrice Capone, tra le tantissime edizioni annovera “In Puglia” di Ferdinand Gregorovius, illustre e famoso storico d’oltralpe, recentemente ristampato e distribuito in libreria, con una introduzione di Alessandro Laporta, (gennaio 2024, pp. 172, €15).

Il Gregorovius, nella descrizione relativa al suo viaggio in Puglia, descrizione edita a Lipsia nel 1877, offre oltre ad una ricchezza di riferimenti storici sui luoghi, anche molte suggestioni.

L’impianto espositivo richiama un po’ alla mente i “Bozzetti di viaggio” del nostro Cosimo De Giorgi.

Partendo dalla descrizione dei luoghi e del paesaggio, passa a quella storico-archeologica, dando un quadro d’insieme con brevissimi cenni su le leggende popolari e, in parte, su alcuni aspetti antropologici.

Non conoscendo le motivazioni di carattere igienico-sanitarie della scelta, si stupisce del biancore della calcina sparsa sui muri non solo su quelli di recente costruzione, ma persino su alcune costruzioni medievali per le quali si aspettava si fosse posato il grigiore del tempo.

Non risparmia stilettate alla chiesa di Roma, ma ritengo non perché figlio di pastori luterani (infatti non affronta questioni teologiche), quanto e soprattutto per le pesanti, secolari ingerenze della Chiesa Cattolica nella politica dell’Europa sulla quale ha sempre fatto pesare la pesante ipoteca del suo potere «spirituale», scatenando guerre; di contro, e non poteva essere diversamente, esalta la figura dell’imperatore Federico II Hohenstaufen un sovrano intelligente e pragmatico, molto in anticipo coi tempi, che preferì non piegarsi al potere dei papi e governò il suo impero con grande tolleranza, ma all’occorrenza anche con determinata crudeltà, sfruttando al meglio le opportunità offerte dalla diversità dei suoi sudditi: i Saraceni a cui fu assegnata Lucera vissero secondo i propri usi e costumi, elevando anche moschee, ma restarono fedelmente legati e anche grati al loro sovrano e, finché fu vivo Federico II, i giannizzeri ben difesero la città dalle mire di conquista da parte del papa.

Il Gregorovius non manifesta un particolare entusiasmo per l’Italia unita che – giudicando noi col senno di poi – si rivelò solo un ingrandimento del Regno di Sardegna a spese del Regno delle Due Sicilie, con lo sforzo di cancellare con ogni mezzo l’identità e il progresso scientifico e tecnologico delle popolazioni del Meridione. Tuttavia non ci si può esimere dal trovare opportune le critiche avanzate dal Gregorovius nei riguardi degli amministratori o dei notabili delle città (li definisce “baciapile”) che sembrano fare a gara per salire sul carro del vincitore, dedicando vie e piazze a Vittorio Emanuele, Cavour e Garibaldi o al Plebiscito; loda invece i pochi che hanno avuto il coraggio di essere meno servili, dedicando le vie a personaggi di spicco che hanno avuto un ruolo nella storia del luogo, quali Melo di Bari. Ancor più loda quelli di Lecce che hanno dedicato vie e piazze ai salentini più illustri, pur riservando ai “padri della Patria” qualche riconoscimento di prammatica.

L’Autore riesce a coinvolgere il lettore nelle sue emozioni e nei suoi ragionamenti, anche se in passato è stato oggetto di polemiche per l’esaltazione dell’età sveva e normanna. In effetti nel capitolo relativo ad Andria, quasi con accenti nostalgici, parla di Federico II e di Castel del Monte dove ipotizza un breve soggiorno dello Stupor Mundi. In mancanza di documenti probanti, oggi si afferma che Federico II a Castel del Monte potrebbe non aver mai soggiornato, come del resto nei tanti castelli e tenute di caccia sparsi nel suo regno. Il Gregorovius ripercorre sinteticamente la storia del luogo con le sue vicissitudini tumultuose sin quasi ai suoi giorni e si sofferma soprattutto sulla prigionia di moglie e dei figli di Manfredi, della crudeltà e dei calcoli politici di Carlo I d’Angiò nel tenerli in vita. E nel giudizio contro i francesi va giù duro!

Un capitolo molto interessante è certamente quello dedicato al Gargano e in modo particolare al tempio ipogeo dedicato a San Michele per il quale ripercorre la genesi storica della devozione all’Arcangelo, le cui origini giudaiche – a quanto afferma – nascono addirittura nella Caldea.

Dall’Oriente – come evidenzia l’Autore – la sua venerazione si diffonde in tutta l’Europa soprattutto in Francia e in Germania, con la costruzione di templi in luoghi di devozione storicamente pagani. Guidato da uno scaccino, si sofferma alla sua visita al santuario e si stupisce del gran numero di fedeli presenti, dei loro gesti di contrizione come quello di una vecchia che si picchia violentemente il petto. Per lui è un luogo là dove il misticismo sembra fondersi con le suggestioni infernali sulle quali tuttavia prevale l’Angelo che sconfigge i demoni.

Il Gregorovius vede in tutto ciò quasi un file rouge che unisce varie regioni d’Europa e, se vi avesse aggiunto anche un parallelismo tra i leggendari elfi nordici e gli altrettanto leggendari scazzamurrieddhri (quelli che il Nocera definisce i più autentici elfi europei), avrebbe completato il quadro delle sue supposizioni che, pur non esplicitamente dichiarate, risultano evidenti. Malgrado queste [nostre] osservazioni sarebbe azzardato affermare che Gregorovius fosse il sostenitore ante litteram di un’Europa Unita; certamente – forse istintivamente più che razionalmente – evidenzia denominatori comuni tra Nord e Sud Europa quali l’Hohenstaufen, sovrano di origini germaniche, ma che fece del Meridione d’Italia un esempio di governo fuori dalle ingerenze politico-religiose, da qualunque parte provenissero, ma nel contempo, non impedì la diffusione e la pratica delle devozioni cristiane che si sovrapponevano ad antiche credenze e riti pagani, sino a cancellarli quasi del tutto.

Non si risparmia di annotare come i contadini di una terra fertile come la Puglia vivano in povertà e contribuiscano col loro duro lavoro solo all’arricchimento di pochi, tuttavia lascia spazio alla diceria che gli abitanti nascondano oro e argento sotto il pavimento e mandino poi i propri figli a studiare a Napoli.

Gregorovius ritiene di trovare nell’anacronistico feudalismo dell’Italia del Sud, costellato di baroni, di latifondi e di possedimenti ecclesiastici, la causa dell’arretratezza e del mancato sviluppo. Per contro evidenzia il progresso scientifico ed economico tedesco, attribuendolo soprattutto alla diffusione delle dottrine luterane ed hegeliane di cui anche alcuni italiani apprezzano la portata e di seguito ritorna a glorificare l’età aurea dell’Hohenstaufen (che per motivi anagrafici non conosceva né Lutero, né Hegel) e del Barbarossa che tra gli storiografi dell’Italia unita non godeva di buona fama. (Deutschland uber allen!?)

A Ruvo di Puglia non può fare a meno di rimanere incantato tanto dalla creazione di vasi in terracotta, quanto dal ritrovamento di vasi di origine attica con le figure monocrome nere su fondo chiaro o chiare su fondo nero.

Sorprendenti sono le conoscenze dell’Autore sulla provincia di Lecce e del Salento in generale di cui dimostra di conoscere non solo le vicende storiche e i monumenti, ma anche la cultura e gli autori che la storia patria annovera, da Quinto Ennio ad Ascanio Grandi, al Galateo, al Coniger, al Castromediano, al De Simone e nell’architettura Giangiacomo dell’Acaia, lo Zimbalo… e sottolinea come quasi ogni paese del Salento abbia un cultore di storia patria, dimostrando l’alto livello culturale dei Salentini (forse solo di un’élite) e l’attaccamento degli abitanti alla propria terra che il Gregorovius definisce ubertosa, grazie al clima mite.

Con la visita a Taranto l’Autore rievoca il suo glorioso passato con Archita – famoso filosofo-stratega – e la sua successiva decadenza con le tragiche vicissitudini della città a partire dalla conquista romana.

Una cosa sembra essere sfuggita al Gregorovius nel momento in cui punta la sua attenzione alla glorificazione degli imperatori di origine germanica e in particolare all’Hohenstaufen: Federico II, al di là dei diritti dinastici, non era il conservatore e il continuatore del Sacro Romano Impero che si contrapponeva all’Impero Romano d’Oriente e ai fedeli di Allah sempre più in espansione, (vero è che la sua sede era in Sicilia e non in Germania e non di rado si trasferiva nella sua diletta Puglia) ma, con molto acume, tentava di inaugurare una politica di unificazione Mediterranea, sganciata dalle influenze dei papi che si protendevano verso il Nord Europa, là dove più salda era la loro influenza. Federico II sembrava puntare ad una futura unificazione dei popoli mediterranei pur nella loro diversità di lingue e di culture come una nuova opportunità; ne è prova la sua decisione di non respingere di là dal mare i Saraceni, ma addirittura di assegnare loro la città di Lucera, facendo conservare loro cultura, lingua, usi, costumi e religione d’origine. Non ebbe di che pentirsene, anzi…!

È un’opera certamente molto interessante quella di Gregorovius, sia perché ci consente di conoscere come eravamo visti da un visitatore straniero (il quale sembra mollarci un ceffone in pieno viso per quel che ignoriamo della nostra terra) sia perché l’opera ci stimola ad essere orgogliosi del nostro passato, a conservare le nostre peculiarità e a continuare a studiare per meglio conoscere le nostre radici e noi stessi.

Carlo Petrachi