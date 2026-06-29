Salento Book Festival, Massimo Bernardini incontra Ben Pastor che presenta il libro “Lo Specchio del pellegrino”

NARD0′ (Lecce) – Massimo Bernardini, Ben Pastor, Antonella Lattanzi, Annalena Benini, Daria Bignardi, Fabio Zavattaro, Massimo Giannini sono i prossimi autori protagonisti del Salento Book Festival.

Domani, martedì 30 giugno, il festival torna in Piazza Cesare Battisti a Nardò. Alle ore 20:30 Anteprima della serata con AMA – Accademia Mediterranea dell’Attore del progetto realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura “Leggere per Salvare” e alle ore 21:00 Massimo Bernardini, co-direttore artistico del Salento Book Festival 2026, incontrerà la scrittrice Ben Pastor, all’anagrafe italiana Maria Verbena Volpi. Ha appena ricevuto il Premio alla carriera Attilio Veraldi 2026, riconoscimento intitolato al capostipite del noir mediterraneo e destinato agli autori della narrativa crime. Al SBF presenta il libro “Lo Specchio del pellegrino” (Sellerio Editore Palermo), il tredicesimo dei romanzi con protagonista un personaggio singolare e autentico, immerso in una catastrofe immane: Martin Bora, l’ufficiale della Wehrmacht diviso tra l’obbedienza alla divisa e l’avversione agli orrori del nazismo. Tra amori perduti e traffici illegali, serate folli e pogrom sanguinosi, Ben Pastor ci trascina sul fronte orientale e nella città-simbolo di Odessa, iconica, misteriosa, affascinante.

Russia, 26 ottobre 1941. Il capitano Martin Bora ha un braccio rotto, è sopravvissuto miracolosamente a una cattura e a una fuga rocambolesca dietro le linee. Nonostante sia ferito ed esausto, nel cuore della notte riceve dai suoi superiori un incarico inatteso: fare luce sulla morte del maggiore Alt, «caduto sul campo». L’indagine però si trasforma ben presto in un pellegrinaggio attraverso gli atroci massacri nazisti compiuti sul fronte orientale. Muovendosi tra le strade di Odessa, dove le SS hanno appena compiuto terribili rappresaglie contro la popolazione in gran parte ebraica, il malinconico Martin Bora inizia a sospettare che il maggiore Alt non è semplicemente caduto sul campo, che forse c’è qualcosa di più. Bora si trova così a seguire il duplice filo della ricerca sulla strana morte del maggiore e sulle stragi perpetrate dall’esercito romeno appoggiato dalle SS. Il rischio è altissimo. Tra amori perduti e traffici illegali, serate folli e pogrom sanguinosi, Ben Pastor ci trascina sul fronte orientale e nella città-simbolo di Odessa, iconica, misteriosa, affascinante. Qui, l’ufficiale della Wehrmacht dovrà ancora una volta mettere alla prova le sue doti investigative. E tuttavia, risolvere il caso di omicidio non gli permetterà di sciogliere il dramma della sua coscienza tormentata, quello di essere un uomo giusto in una divisa sbagliata.

Sabato 4 luglio in Piazzetta Ss. Annunziata ad ARADEO alle ore 20:30 ANTONELLA LATTANZI, co-direttrice artistica del Salento Book Festival 2026, presenta il libro “Chiara” (Einaudi) in dialogo con ANNALENA BENINI, scrittrice, giornalista e direttrice del Salone Internazionale del Libro di Torino. A seguire, alle ore 21:30 arriva DARIA BIGNARDI che presenta il libro “Nostra solitudine” (Mondadori) in dialogo con Antonella Lattanzi.

Martedì 7 luglio 2026 tappa in Piazza del Popolo a SPECCHIA. Alle ore 20:30 CATHY LA TORRE presenta il libro “Tutte le volte che le donne” (Rizzoli) e alle ore 21:30 CHIARA TAGLIAFERRI “Arkansas. Storia di mia figlia” (Mondadori).

Giovedì 9 luglio nel Chiostro del Convento S. Maria delle Grazie di LEVERANO alle ore 20:00 ci sarà FABIO ZAVATTARO con il suo “La pace disarmata e disarmante. Papa Leone XIV. La vita e le scelte” (Il Pozzo di Giacobbe) e a seguire, alle ore 21:00, MASSIMO GIANNINI con “La sciamana. Meloni, l’ultima trumpista: fenomenologia della destra illiberale” (Rizzoli).

Gli appuntamenti del SBF sono a ingresso libero (tranne l’evento speciale con Recalcati).

Dettagli su www.salentobookfestival.it e sulle pagine social del Salento Book Festival.