Al via la 349esima edizione della fiera Madonna della Visitazione a Salice Salentino

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SALICE SALENTINO (Lecce) – Entra nel vivo la 349esima edizione della fiera Madonna della Visitazione a Salice Salentino. La festa di comunità, antica tradizione portata avanti dal Comitato Feste Patronali Salice Salentino con l’amministrazione comunale, tra programma civile e programma religioso, è introdotta da una serie di eventi che preparano al clou dei giorni 1,2,3, luglio.

“La Fiera Mercato Madonna della Visitazione è una tradizione che appartiene a tutti. Il nostro impegno è quello di custodirla con rispetto, ma anche di renderla sempre più partecipata, accogliente e capace di raccontare Salice Salentino dentro e fuori i confini del paese. Buona festa!”, le parole del presidente del Comitato, Rinaldo Innocente.

“La 349ª Fiera Mercato Madonna della Visitazione rappresenta un patrimonio prezioso della nostra comunità e una delle tradizioni più antiche e identitarie del Salento. Ogni anno Salice Salentino rinnova un appuntamento che unisce fede, storia, cultura e socialità, richiamando in paese tanti concittadini che tornano a casa per condividere giorni di festa e di profondo senso di appartenenza – commenta il sindaco Mimino Leuzzi -. Le luminarie che illuminano il centro storico, i profumi della nostra gastronomia, la vitalità della Fiera Mercato e l’emozione della tradizionale “Salve Regina” sono immagini che raccontano la nostra identità e il legame indissolubile con le nostre radici. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento ai cittadini, al Comitato Feste Patronali, ai volontari, alle associazioni, alle parrocchie, alle forze dell’ordine, agli operatori economici e a tutti coloro che, con passione e spirito di servizio, rendono possibile questa straordinaria manifestazione”.

Dal 29 giugno al 5 luglio

Chiostro del Convento

Mostra di pittura contemporanea dell’artista Angela Vocale, con direzione artistica di Giuseppe Benvenuto.

30 giugno

Programma religioso

Ore 20:00 – Solenne Processione del Venerabile, con partenza dal Convento, presieduta da Fra Massimo Tunno.

Programma civile

Ore 21:30 – Piazza Fitto – Concerto de Il Giardino dei Semplici (ingresso gratuito). Lo storico gruppo della musica italiana proporrà una serata revival con i grandi successi che hanno segnato intere generazioni.

Programma bandistico

L’Associazione Musicale “Cosimo Strafella” di Salice Salentino, diretta dal M° Antonio Ligori, accompagnerà la Processione del Venerabile.

1 luglio

Programma religioso

Ore 19:00 – Convento – Santa Messa.

Ore 20:00 – Solenne Processione della Madonna della Visitazione, con partenza dal Convento, percorso cittadino e rientro presso il Convento.

Programma civile

All’arrivo della processione in Piazza Plebiscito, esecuzione della Salve Regina con il Gran Concerto Bandistico “Città di Francavilla Fontana”, il tenore Gabriele Mangione e il M° Marco Grasso.

Programma bandistico

Il Gran Concerto Bandistico “Città di Francavilla Fontana”, diretto dal M° Ermir Krantja, presterà servizio durante il matinée, la processione, l’esecuzione della Salve Regina e il concerto serale.

L’Associazione Musicale “Francesco Mazzei” di Salice Salentino, diretta dal M° Thomas Palazzo, accompagnerà la Processione della Madonna della Visitazione.

2 luglio – Solennità della Madonna della Visitazione

Programma religioso

Ore 19:30 – Piazza Plebiscito – Solenne Concelebrazione presieduta da S.E. Mons. Giovanni Intini, Arcivescovo di Brindisi-Ostuni.

Programma civile

Ore 21:30 – Piazza Plebiscito – Concerto degli Altafrequenza (ingresso gratuito), con un repertorio dedicato ai grandi successi della musica italiana di ieri e di oggi.

Programma bandistico

La Filarmonica Salicese, diretta dal M° Enzo Papa, accompagnerà il matinée in Piazza Plebiscito.

3 luglio

Programma religioso

Ore 19:00 – Chiesetta della Cona – Celebrazione Eucaristica in occasione della Giornata del Ringraziamento.

Programma civile

Ore 21:30 – Piazza Fitto – PartySalento Video Show Live (ingresso gratuito). Una grande festa in piazza con dj set, video show, animazione, effetti speciali e spettacoli scenografici.

Dal 1° al 3 luglio

Via Fontana – Tradizionale Fiera Mercato.

Area Mercatale – Luna Park.

LA FERA TE SALICE – NOTIZIE STORICHE – IL CULTO DELLA “MATONNA A DDOI”

Fu istituita intorno al 1660-62 da Don Gabriele Agostino Enriquez. Il feudatario di Salice e Guagnano volle legarla a una festa religiosa e la intitolò alla Madonna della Visitazione, sia per la nobile devozione ereditata dai predecessori (resa visibile dalla Chiesa e dall’attiguo convento fatti realizzare nel 1587-97 dal marchese di Salice Giovanni Antonio Albricci) sia perché il refrigerio del bosco intorno al luogo sacro e il pozzo dei frati erano il posto ideale, dopo un lungo viaggio, per la sosta di mandrie, greggi e persone. I salicesi, sin dall’antichità, l’hanno sempre citata con l’espressione dialettale “la fera te Salice”, come pure “la Matonna te Salice”, mentre i forestieri hanno spesso usato anche l’espressione “la Matonna a ddoi” (= la Madonna e S. Elisabetta e/o anche perché incinta…) e “la fera te li culummi” (è il periodo di esplosione delle grandi e appetitose primizie dei fichi). L’evento ha sempre coinvolto gente proveniente da paesi e province limitrofi, anche per la compravendita di bestiame. Conserva benissimo il suo smalto anche in quest’era super tecnologica, cibernetica ed elettronica e in questo inizio di secondo decennio del terzo millennio, i sentimenti verso la Madonna e la sua festa tradizionale sembrano inossidabili. Anche le famiglie emigrate in vari luoghi italiani ed esteri non vogliono mancare all’appuntamento, perciò sovente prendono le ferie e vengono nel paese natio in prossimità dei festeggiamenti. In passato, la festa era uno dei rari momenti d’incontro assembleare, di socialità, di condivisione, di forte comunione e condivisione. Fino a non molti anni fa, si attendeva questo appuntamento per comprare, coi risparmi, un vestito e un paio di scarpe nuovi e allestire per la vigilia (il 1° luglio) un pranzetto a base di pesce e soprattutto il giorno della festa (il 2 luglio) una tavolata coi fiocchi a base di pasta preparata in casa e di carni grasse insieme ai vari familiari e amici.