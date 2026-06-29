Le previsioni meteo di domani 30 giugno

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino addensamenti al Nord-Ovest e sulle Alpi con locali piovaschi, sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali prima sui rilievi e poi verso le pianure, specie di Nord-Ovest. In serata ancora dei residui fenomeni, migliora nella notte.

AL CENTRO

Tempo asciutto al mattino sulle regioni centrali con cieli per lo più sereni ovunque. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull’Appennino con acquazzoni e temporali in locale sconfinamento sui settori tirrenici. Migliora ovunque dalla serata con ampie schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Condizioni di tempo asciutto al mattino al Sud con sole prevalente. Nel pomeriggio aumento dell’instabilità sui settori interni Peninsulari e localmente delle Isole, con acquazzoni e temporali sparsi. Migliora ovunque entro sera con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime e massime in generale diminuzione da Nord a Sud.

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