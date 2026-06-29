CIE, Anagrafe aperta anche il lunedì pomeriggio

LECCE – L’Ufficio Anagrafe da oggi aperto anche il lunedì per il rinnovo della carta d’identità.
Per andare incontro alle esigenze dei cittadini, l’Assessorato diretto da Laura Calò ha organizzato lo sportello dello stabile di viale Aldo Moro, civico 36, in maniera da poter fornire una possibilità ulteriore ai cittadini che ancora dispongono della carta d’identità cartacea e devono mettersi in regola con l’obbligo della Carta d’identità elettronica (CIE).
Questi i giorni e gli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Anagrafe:
– dal lunedì al venerdì (tutti i giorni) dalle ore 8.30 alle ore 11.30;
– il martedì pomeriggio anche dalle ore 15 alle ore 17;
– il lunedì, il mercoledì e il giovedì anche il pomeriggio, dalle ore 15 alle ore 17, ma SOLO per la sostituzione della Carta d’identità cartacea con la CIE.
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