Inaugurazione Circonvallazione Lecce prevista domani con il vicesindaco Roberto Giordano Anguilla

Sarà aperta domani mattina la nuova circonvallazione cittadina. L’appuntamento è fissato per le ore 9.30 presso la fermata di viale Leopardi, di fronte all’ufficio postale, da dove prenderà il via il momento inaugurale.
A comunicarlo è il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Lecce, Roberto Giordano Anguilla, che invita cittadini e organi di informazione a partecipare all’apertura dell’importante infrastruttura viaria.
L’intervento rientra nell’ambito delle opere pubbliche finalizzate a migliorare la viabilità urbana e la mobilità cittadina, con l’obiettivo di rendere più agevoli gli spostamenti e alleggerire il traffico lungo le principali direttrici della città.
Maria Taccogna
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