La smentita di Puglia Popolare, dopo la conferenza dei “Riformisti”: “Terzo polo con Salvemini? Una bufala! Solo Azione a sinistra, ma senza Mignone”

LECCE – Puglia Popolare, il partito protagonista del cosiddetto terzo polo leccese, che era composto anche da Azione e dai due gruppi di Giorgio Pala, non ci sta e bacchetta il sindaco Salvemini per le dichiarazioni rilasciate ieri, nella conferenza di presentazione del sostegno dei “Riformisti”. Le affermazioni sul terzo polo, che sarebbe confluito nel centrosinistra, fatte dall’assessore Leo e dal sindaco uscente, sono state bollate come “bufale”. “Ricostruiamo la vicenda del terzo polo nato per volontà di quattro forze politiche: Azione, Puglia Popolare, Ora Lecce e Lecce Futura che racchiudeva tre consiglieri comunali Carlo Mignone, Gigi Valente (eletti con Salvemini) e Giorgio Pala (eletto con il centro destra) – scrivono in un comunicato stampa Francesco Foresio, coordinatore cittadino di Puglia Popolare Lecce, Giorgio Pala di Lecce Futura e Claudio Dell’Anna di

Ora Lecce – Terzo polo che non ha partecipato alle primarie di sinistra volute forzatamente dal sindaco uscente senza reale competizione e con una scarsa partecipazione.

Ebbene oggi il posizionamento del Terzo Polo è chiaramente a sostegno di Adriana Poli con i tre consiglieri comunali tutti a suo sostegno. Puglia Popolare e Lecce Futura sono con le proprie liste a sostegno di Adriana Poli insieme con il Movimento Ora Lecce e la sola Azione, priva del suo Consigliere Carlo Mignone candidato nel centro destra, è a sostegno di Salvemini senza una sua lista.

Questi i fatti inconfutabili e fa specie la dichiarazione di Salvemini che afferma il Terzo Polo è con me.

Crediamo sia giusto informare i cittadini della reale situazione delle forze politiche in campo e della necessità di consentire ai leccesi una scelta giusta e ponderata consci della nuova proposta programmatica per il rilancio di Lecce”.