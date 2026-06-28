Incidente auto – moto sulla Melendugno – Torre dell’Orso, due fratelli finiscono in ospedale

Grave incidente questa mattina, intorno alle 11.15, lungo la Strada Provinciale Melendugno Torre dell’Orso, all’altezza della chiesetta della Madonna. Due i mezzi coinvolti nel sinistro, una Lancia Y e una moto, con a bordo due fratelli, rimasti feriti e trasportati al Vito Fazzi di Lecce.
Sulle cause dell’accaduto sono in corso gli accertamenti degli agenti della polizia locale e dei carabinieri di Melendugno, intervenuti sul posto per i rilievi del caso.
Sul luogo dell’incidente anche un’ambulanza del 118, che ha soccorso i due fratelli accompagnandoli al nosocomio leccese.
La strada è stata chiusa alla circolazione per circa un’ora e mezza, per permettere agli agenti e ai carabinieri di effettuare tutti i rilievi.
Dopo i rilievi e gli interventi di bonifica la strada è stata riaperta regolarmente al traffico intorno alle 12.30.
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