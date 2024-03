Le previsioni meteo di domani 26 marzo 2024

Puglia – Tempo instabile nel corso della giornata con nuvolosità irregolare in transito associata a piogge e acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio. Più asciutto in serata e nottata ma sempre con molte nuvole in transito.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli coperti con piogge attese tra Liguria e Piemonte, con neve dai 900-1000 metri sulle Alpi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con acquazzoni e temporali tra Romagna e Triveneto. In serata si rinnovano condizioni di generale maltempo con acquazzoni che insistono tra Veneto, Trentino e Friuli. Neve sulle Alpi dai 1000-1500 metri.

AL CENTRO

Al mattino attesi acquazzoni e temporali sul Lazio, piogge sparse altrove. Al pomeriggio persistono fenomeni intensi sulle regioni Tirreniche. In serata e in nottata residue precipitazioni specie sulla Toscana, variabilità asciutta altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piovaschi tra Campania, Molise, Calabria e Isole Maggiori, variabile altrove. Al pomeriggio fenomeni insistenti sulle regioni peninsulari e sulla Sardegna, sereno o poco nuvoloso sulla Sicilia. In serata tempo in miglioramento con precipitazioni relegate al basso versante Tirrenico. Fenomeni attesi nella notte sulla Sardegna.

Temperature minime in aumento e massime in diminuzione da nord a sud.

www.centrometeoitaliano.it