Le previsioni meteo di domani 28 marzo 2024

Puglia – Tempo stabile nel corso della giornata con nuvolosità irregolare alternata a schiarite ma senza fenomeni di rilievo associati. Asciutto anche in serata e nottata con cieli sereni o poco nuvolosi.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino molte nubi su tutte le regioni con piogge e temporali sparsi al Nord-Ovest, neve sulle Alpi occidentali oltre i 1000 metri. Al pomeriggio precipitazioni in estensione al resto del Nord con neve lungo l’arco alpino oltre i 1100-1500 metri. Migliora in serata con ampie schiarite.

AL CENTRO

Tempo instabile durante la giornata con molta nuvolosità in transito su tutte le regioni ed associate piogge sparse, precipitazioni più sporadiche sui settori adriatici. Migliora dalla serata con cieli sereni e qualche velatura in transito specie sul versante tirrenico.

AL SUD E SULLE ISOLE

Sia al mattino che al pomeriggio tempo stabile con cieli per lo più soleggiati, salvo maggiori addensamenti sulla Sardegna e delle piogge sulla Campania. Migliora in serata con tempo asciutto ovunque ma con molte velature in transito.

Temperature minime stabili o in lieve diminuzione, salvo un lieve rialzo sulla Sardegna e sui settori tirrenici, massime in aumento al Centro e sulle Isole Maggiori e stabili o in lieve calo al Nord e al Sud.

