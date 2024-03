Strateghi in Puglia: Andrea Matteo Acquaviva

Andrea Matteo III Acquaviva d’Aragona era il secondo figlio di Giulio Antonio, caduto nel 1481 durante le operazioni per la riconquista di Otranto finita in mano ai Turchi, e di Caterina Orsini del Balzo, figlia naturale di Giovanni Antonio Principe di Taranto, Duca di Bari, Conte di Lecce, Soleto, Galatina, Matera, Conversano, Ugento, Signore di Altamura. Nel 1479, alla morte del fratello maggiore Giovanni Antonio, rilevò il titolo di Marchese di Bitonto. Nel 1481 partecipò insieme al padre alle operazioni per la liberazione di Otranto e, dopo la morte del genitore ne ereditò i feudi.

Fu successivamente, fra il 1485 e il 1486, uno dei capi della Congiura dei Baroni contro il Re di Napoli Ferrante d’Aragona, motivo per cui gli fu tolto il feudo di Conversano che venne affidato al fratello Bellisario. Riconciliatosi col sovrano, che gli accordò il perdono, fu nominato Gran Siniscalco e gli venne accordata la Signoria di Martina Franca, ma gli furono tolti i feudi di Teramo e Bitonto. Inoltre il fratello gli riconsegnò la Contea di Conversano.

Durante la contesa fra Spagnoli e Francesi per il dominio sul Regno di Napoli parteggiò, ora per i primi, ora per i secondi. Nel 1503, nel corso di alcune operazioni militari al fianco dei Francesi, venne fatto prigioniero a Rutigliano dagli Iberici e imprigionato a Gaeta. Fu liberato nel 1506 e da quel momento dimorò prevalentemente a Napoli.

Andrea Matteo oltre ad essere un condottiero era anche uomo di lettere ed il suo palazzo napoletano ospitò spesso molti letterati. Sposò in prime nozze Isabella Todeschini Piccolomini d’Aragona, figlia di Antonio I, Duca di Amalfi e Conte di Celano. Rimasto vedovo, si risposò nel 1509 con Caterina Della Ratta († 1511), vedova di Cesare d’Aragona, figlio naturale del re di Napoli, incrementando ulteriormente i suoi domini.

Cosimo Enrico Marseglia

