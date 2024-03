Strateghi in Puglia: Giovanni Pipino di Altamura

Non si conosce la data di nascita di Giovanni Pipino di Altamura, anche se è possibile affermare che nacque sicuramente prima del 1325. Suo padre era Niccolò Pipino mentre la madre era Giovannella di Altamura, figlia di Giovanni Sparano da Bari. Suoi fratelli furono Pietro, Luigi (o Ludovico) e Matteo, anch’essi dediti all’Arte della Guerra.

Ottenuta nel 1338 la signoria di San Severo dalla Regina Sancha d’Aragona, seconda moglie del Re di Napoli Roberto d’Angiò, la pose subito sotto assedio a causa della resistenza della cittadinanza, riluttante a perdere l’appartenenza al Regio Demanio. L’operazione si rivelò tuttavia infruttuosa, così Giovanni, alla testa delle sue truppe, si diresse a Barletta dove infuriava la lotta fra diverse fazioni, facenti capo a Niccolò dei Gatti da una parte e la famiglia Della Marra dall’altra. Il Pipino in un primo tempo si schierò con i secondi, per poi successivamente cambiare bandiera al fianco del dei Gatti. In seguito a tale defezione, la fazione dei Della Marra riuscì a convincere il sovrano, Roberto d’Angiò, a richiamarlo per rendere conto dei danni causati, tuttavia Giovanni Pipino rifiutò di presentarsi davanti al sovrano, palesando eccessiva arroganza all’inviato del re e preferendo rifugiarsi a Minervino Murge, assediato insieme ai fratelli da Raimondo del Balzo, conte di Terlizzi, e da Ruggero Sanseverino, conte di Mileto. Dopo varie trattative, per non pagare delle multe di notevole importo, accettarono di arrendersi e recarsi a Napoli ma i suoi fratelli vennero arrestati e imprigionati in Castel Capuano, dove rimasero sino alla morte del sovrano, avvenuta il 16 gennaio 1343, quando vennero rilasciati per intercessione del Cardinale Giovanni Colonna per il tramite di Francesco Petrarca. Ritornati liberi i fratelli, insieme a loro cercò di riprendere i loro possedimenti persi durante la prigionia, intraprendendo diverse operazioni militari.

In seguito Giovanni Pipino è in Ungheria per convincere il sovrano magiaro: Luigi I d’Angiò, a vendicare la morte del fratello Andrea, suo predecessore nonché primo e cugino della Regina Giovanna I di Napoli, quindi si spostò a Roma in attesa dell’arrivo del suddetto re. Successivamente si schierò dalla parte della Giovanna I d’Angiò, sostenendo il suo ritorno e quello del secondo marito: Luigi di Taranto, da Avignon. Per tale appoggio alla nuova sovrana, gli venne riconosciuta la signoria su diversi centri, fra cui Molfetta, Bisceglie, Giovinazzo e Monopoli, oltre ad essere investito del titolo di Princeps di Bari, dignità che però non ha alcun riscontro. Tuttavia, come già nel precedente caso di San Severo, anche queste piazze si dimostrarono restie a perdere la privilegiata condizione demaniale, costringendolo a nuove imprese militari per la ripresa delle piazze. Intanto il Re d’Ungheria non gradì il voltafaccia di Giovanni Pipino, che si trovò costretto ad asserragliarsi in Trani, per poi successivamente arrendersi al sovrano.

Nel 1354 Giovanni aderisce alla causa di Luigi d’Angiò Durazzo in conflitto con Luigi di Taranto, mentre negli anni successivi nella necessità di dover pagare le truppe da lui assoldate, è in continua lotta contro il re d’Ungheria. Due anni più tardi, nel 1356, è assediato nel Castello di Matera da Filippo di Taranto e, come già accaduto in precedenza a Trani, prova ad arrendersi ma questa volta lo stratagemma non funziona. Viene arrestato e condotto ad Altamura, dove consegna il Castello quindi nel 1357 viene impiccato ai merli della stessa fortezza, mentre il suo corpo viene smembrato e le varie parti esposte come monito in diversi punti della città. Una delle sue gambe venne esposta al lato di Porta Matera, nel punto dove, successivamente, fu sistemato un bassorilievo della stessa in ricordo dell’accaduto. Durante alcuni lavori di rifacimento, nel 1648 il bassorilievo venne distrutto ma subito dopo rifatto e risistemato allo stesso posto dove ancora oggi è possibile osservarlo.

