“Incontra, conosci, lavora. Il tuo futuro inizia qui”, tutto pronto per la seconda edizione di ExpoJob – Lavoro Economie Territori a Miggiano

MIGGIANO – “Incontra, conosci, lavora. Il tuo futuro inizia qui” è il motto che accompagna la seconda edizione di ExpoJob – Lavoro Economie Territori, la fiera del mercato del lavoro del Salento, organizzata da Comune di Miggiano e Arpal Puglia. Tre giorni intensi presso il quartiere fieristico di Miggiano: si potranno sostenere colloqui di lavoro con decine di aziende in cerca di personale in tutti i settori lavorativi, partecipare a convegni, talk, seminari, per approfondire i temi del lavoro e le opportunità legate a bandi per la creazione e sostegno all’impresa.

ExpoJob aprirà le porte giovedì 18 aprile, ore 15-19, mentre venerdì 19 e sabato 20 aprile si rispetteranno le seguenti fasce orarie: ore 9-13 e ore 15-19. L’intero quartiere fieristico sarà suddiviso in aree tematiche. Tantissime e le più varie le figure professionali ricercate, da dipendenti amministrativi e consulenti assicurativi agli esperti di comunicazione e digitale, dagli ingegneri e operai specializzati nel settore edile ai professionisti del settore turistico ristorativo e alberghiero, da commessi per la grande distribuzione e negozi al dettaglio a braccianti agricoli e saldatori, elettrauto, meccanici e carrozzieri. Si ricercano anche addetti al confezionamento farmaceutico, europrogettisti, tirocinanti per l’Ordine dei consulenti del Lavoro. Qui potrai visualizzare il calendario dei colloqui: https://drive.google.com/file/d/1NqMBYbZBF0LaIDEFmls3sLR1ApYWae23/view?usp=sharing

Tra gli eventi fiore all’occhiello, dopo la cerimonia inaugurale di giovedì 18 aprile, alle ore 17, si terrà la lectio magistralis del vicedirettore di Svimez, Stefano Prezioso. Venerdì 19 aprile, dalle 15 alle 19, il convegno su “Tirocinio e apprendistato” accreditato presso gli Ordini professionali di Avvocati, Commercialisti e Consulenti del Lavoro, nonché l’incontro tra i dirigenti Arpal e gli imprenditori sul tema dell’incrocio domanda-offerta; sabato 20 aprile, alle ore 17, il convegno di chiusura dal titolo “Innovazione, talenti, identità: strategie per il controesodo dei pugliesi”.

Clicca qui per scaricare la brochure con il programma:

https://drive.google.com/file/d/1-OM8jEA-2OFCuCW9CLh91x31JFwwGrVw/view?usp=sharing

L’evento gode del patrocinio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Assessore al Diritto allo Studio, Lavoro, Formazione Scuola e Università della Regione Puglia; Provincia di Lecce; Università del Salento; Svimez- Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno; Camera di Commercio di Lecce; Fondazione Mons. De Grisantis Onlus; Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lecce; Ordine degli Avvocati della provincia di Lecce; Ordine dei Giornalisti di Puglia.