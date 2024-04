Lecce, Guido: “Ancora un dosso troppo alto e pericoloso”

LECCE – Spunta un ennesimo dosso troppo alto e pericoloso, questa volta sulla Lecce – Torre Chianca. A denunciarlo è Andrea Guido, consigliere comunale uscente e candidato con la lista Udc-Puglia Popolare –

Il rallentatore, realizzato per limitare la velocità dei veicoli e garantire la sicurezza dei pedoni, per via delle sua forma e altezza, di fatto rappresenta un pericolo enorme per automobili e motocicli.

Il dissuasore, a poche ore dalla sua installazione, ha già suscitato numerose lamentele, sia per l’eccessiva altezza, a causa della quale il rischio di danneggiare le vetture è altissimo, sia per la mancanza di un’apposita segnaletica che inviti a ridurre la velocità. Per non parlare di cosa potrebbe succedere ad un motociclista distratto. In quel caso, con molta probabilità, sarebbe una vera tragedia. Alcuni residenti, pur transitando a velocità ridottissima, hanno già subito danni alle proprie automobili ed i segni delle macchine che hanno danneggiato la coppa dell’olio sono ben visibili sull’asfalto.

Se ogni intervento sulla viabilità deve arrecare disagi e, in taluni casi, anche pericolo per i leccesi, io direi che sarebbe meglio che questa Amministrazione stesse ferma, non facesse più nulla. L’ansia da prestazione di queste ultime settimane che precedono il voto si sta rivelando oltremodo dannosa e pericolosa per tutti quanti noi, oltre che imbarazzante per tutta la città.