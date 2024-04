Tiziana Conte: “Dopo 34 anni i pedagogisti hanno un loro albo”

Lecce – Nella smorfia il 34 è la testa ma rappresenta anche il pragmatismo per raggiungere gli obiettivi. Nella giornata del 09 aprile 2024 dopo lunghissimi anni il disegno di Legge 788 diventa Legge grazie all’impegno instancabile dei pionieri della pedagogia: il compianto Giuseppe Rulli e l’attuale presidente nazionale Maria Angela Grassi fondarono l’ANPE (Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani) allo scopo di costituire un albo professionale per i professionisti dell’educazione. Oggi dopo tante “battaglie” grazie anche alla sensibilità e all’attenzione del Senatore Roberto Marti, Presidente della VII Commissione del Senato che ha sostenuto la legge come relatore, che finalmente ha visto la luce. Come pedagogista e come ex vice presidente dell’Associazione Pedagogisti di Puglia e Basilicata sono orgogliosa dell’impegno speso e del traguardo raggiunto che apre una nuova stagione alla professione e alla dignità pedagogica.

