Convegno dell’unione avvocati europei a Maglie il 10 maggio sulle tematiche tributarie e opportunità per i contribuenti. Anteprima video intervista agli avvocati Dario Marsella e Natasha Balena

Il prossimo 10 maggio, dalle ore 15.30 alle ore 19.00, si terrà a Maglie presso la Sala Convegni del Museo e Biblioteca Comunale L’Alca, la quarta edizione del Convegno “Legge di Bilancio e Riforma Fiscale: opportunità per i contribuenti e profili sovra-nazionali”.

Il Convegno è organizzato dalla Commissione Tax Law dell’Unione Avvocati Europei, presieduta dall’ Avvocato magliese Dario Marsella e dall’Avv. Maurizio Mazzoni, dalla Delegazione Lecce e Southern Puglia, con i vice Presidenti Natasha Balena e Walter Romano e dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lecce, presieduto dal Dott. Antonio Lezzi.

L’Unione degli Avvocati Europei è un’associazione internazionale di avvocati fondata a Lussemburgo nel 1986, col fine di divulgare la pratica e la conoscenza del diritto dell’Unione Europea e della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo. L’associazione è strutturata in Delegazioni territoriali e in Commissioni scientifiche riguardanti le singole branche del diritto; la Commissione Tax Law si occupa di organizzare incontri scientifici e convegni, sulle tematiche tributarie comunitarie, in tutta Europa.

Aprirà i lavori l’Avv. Dario Marsella, interverranno, poi, come relatori nella prima sessione “Opportunità per i contribuenti”: l’Avv. Maurizio Villani, il Prof. Avv. Fabio Saponaro, e la Prof.ssa Avv. Maria Bruccoleri.

Nella seconda sessione concernente i “Profili sovra-nazionali” interverranno: il Prof. Avv. Gabriele Donà, l’Avv. Carlota Querol Briones e l’Avv. Paolo Polastri, chiuderà i lavori, l’Avv. Francesco Sanzò.

L’evento del prossimo 10 maggio rappresenta un importante momento di confronto sulle novità fiscali e tributarie, non solo, nazionali ma, anche, di respiro internazionale.

Il Convegno sarà patrocinato dall’Ordine degli Avvocati di Lecce, dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lecce e dalla Camera Tributaria di Lecce, con riconoscimento dei relativi crediti formativi.

Servizio di Maria Taccogna