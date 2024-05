Un architetto salentino vincitore al Salone del Mobile di Milano

Marco Giovinazzo è il vincitore del “Let’s Design 2023” con il prodotto Teda, presentato ufficialmente durante il Salone del Mobile di Milano. Classe 1984, architetto e designer salentino, proprio durante l’evento mondiale, ha presentato ufficialmente il prodotto vincitore nella categoria Wellness del Let’s Design 2023 – Pietra Kode Edition by Cosentino. Teda (fiaccola in greco) nasce dall’esigenza voler di armonizzare gli elementi terra acqua, aria e fuoco per poter favorire il relax della persona. È un prodotto che reinterpreta la magia di un’atmosfera calda e accogliente, da utilizzare non solo nella spa, ma anche nelle abitazioni, di fianco ad un lettino per il massaggio, un bordo piscina o posizionata vicino al divano. “Oltre alla gioia di aver vinto questo ambito premio – afferma l’architetto Marco Giovinazzo – ciò che mi rende orgoglioso è stata la capacità di aver coinvolto un’azienda locale a collaborare con due brand internazionali creando così una nuova sinergia e opportunità di network per la realizzazione di altri progetti di più ampio respiro, e di presentare un nostro prodotto made in Salento/Puglia a Milano durante la settimana del design internazionale”.

