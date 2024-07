Treni turistici, da Roma alla Puglia con Espresso Salento

Dal 18 luglio la Puglia e Roma sono unite più comodamente grazie all’Espresso Salento di Fs Treni Turistici Italiani. Si tratta del nuovo collegamento notturno tra Roma e Lecce che nasce dall’esigenza di rispondere velocemente alla domanda turistica dentro e fuori i confini nazionali, aumentando le destinazioni a disposizione dei vacanzieri. Un treno periodico inedito, espressamente dedicato alle diverse forme di turismo verso la Puglia.

“Un servizio a mercato – è detto in una nota – pensato per quei territori che, in questa stagione, vivono il massimo dal punto di vista dei flussi e che si possono raggiungere in chiave sostenibile, facendo del viaggio parte stessa della vacanza”. Partendo da Roma alle 21.10, ci si potrà accomodare nel vagone ristorante degustando la cucina made in Italy e le eccellenze del territorio; fermata a Caserta per poi procedere la notte verso il mare cristallino della Puglia dove sono previste fermate di sola discesa a Bari C.le, Polignano a Mare, Monopoli, Fasano, Ostuni, Carovigno, Brindisi e Lecce.

L’Espresso Salento nell’estate 2024 viaggerà da Roma a Lecce esclusivamente giovedì 18 luglio, giovedì 25 luglio, martedì 13 agosto e giovedì 22 agosto. In senso inverso da Lecce a Roma: venerdì 19 luglio, venerdì 26 luglio, mercoledì 14 agosto e venerdì 23 agosto. Le circolazioni da Lecce a Roma del 19 e 26 luglio fermeranno anche a Foggia alle 23.41. Le circolazioni del 13 e del 22 agosto da Roma a Lecce prevedono fermata a Foggia all’1.45. Le circolazioni del 14 e 23 agosto da Lecce a Roma fermeranno a Foggia alle 23.41 con probabile sosta in stazione prima di riprendere la corsa in direzione Roma