Sicurezza in estate nel Salento, arrivano i rinforzi dell’Arma: i giovani Marescialli sul campo per difendere il territorio

SALENTO – L’estate entra nel vivo e, con l’esplosione della stagione turistica tra coste affollate e borghi in festa, si accende anche la macchina della sicurezza.

Ha preso ufficialmente il via il piano dei rinforzi estivi dell’Arma dei Carabinieri nella provincia di Lecce, quest’anno potenziato dall’arrivo dei Carabinieri Marescialli Allievi del 14° Corso “Sergio Piermanni”, provenienti dalla Scuola Allievi Marescialli di Firenze. Per oltre un mese, i giovani militari svolgeranno il loro tirocinio pratico presso le diverse Stazioni del territorio, affiancando i Comandanti titolari nelle attività quotidiane di prevenzione, controllo e vicinanza alla cittadinanza. Un innesto strategico che permetterà di moltiplicare i pattugliamenti nelle aree più frequentate e nei centri balneari.

Quello salentino non sarà però solo un presidio di sicurezza per residenti e turisti, ma rappresenterà una tappa fondamentale per il futuro professionale dei giovani allievi. La Stazione, primo avamposto di legalità dello Stato sul territorio, si trasforma così in una vera e propria palestra operativa dove la teoria studiata in aula lascerà il passo alle responsabilità del servizio attivo.

Ad accogliere i futuri comandanti nella sede del Comando Provinciale di via Lupiae è stato il Colonnello Andrea Siazzu. Il Comandante Provinciale ha rivolto ai giovani militari un discorso netto e ricco di significato, invitandoli ad affrontare l’esperienza con umiltà, curiosità e un profondo spirito di osservazione.

Il Colonnello ha esortato gli allievi a “essere delle spugne”, a rubare il mestiere dai colleghi più esperti e a non temere il confronto, ricordando che l’apprendimento e il lavoro di squadra sono le basi per diventare guide autorevoli.

Nel suo intervento, il Colonnello Siazzu ha voluto anche sottolineare la delicatezza del ruolo, ricordando un recente e complesso episodio operativo avvenuto in Puglia per ribadire che quello del Carabiniere non è un mestiere come un altro. Ogni intervento può nascondere insidie imprevedibili e richiede equilibrio, sangue freddo e massima prontezza decisionale.

In conclusione, il Comandante ha richiamato il valore profondo dell’uniforme, un simbolo che infonde forza ma che impone anche il dovere di essere sempre un esempio impeccabile per la comunità. L’arrivo dei Marescialli Allievi conferma così la duplice missione dell’Arma: investire sulle nuove generazioni di comandanti e garantire, al contempo, un Salento sicuro e protetto.