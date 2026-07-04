Matino si conferma modello di buona governance: a Montecitorio arriva il terzo riconoscimento europeo

MATINO (Lecce) – Il Comune di Matino consolida la sua posizione tra le amministrazioni locali più virtuose d’Italia sul fronte della trasparenza e dell’efficienza.

Nel pomeriggio di venerdì 3 luglio 2026, la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio a Roma ha ospitato l’Evento Conclusivo Nazionale ELoGE Italia 2025-2026, l’iniziativa promossa dal Consiglio d’Europa e organizzata da AICCRE in collaborazione con l’Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia (ISIG).

Davanti a una platea di amministratori arrivati da tutta la penisola, la delegazione istituzionale di Matino ha ritirato il prestigioso marchio ELoGE, che certifica il rispetto dei 12 principi della Buona Governance democratica.

Il premio rappresenta un traguardo eccezionale e una conferma per la cittadina salentina, che centra questo obiettivo per la terza volta consecutiva dopo i successi già ottenuti nelle edizioni del 2022 e del 2024. I criteri di valutazione imposti dal Consiglio d’Europa lasciano poco spazio all’improvvisazione: per ottenere il riconoscimento, i Comuni devono dimostrare standard elevatissimi in ambiti cruciali come la partecipazione democratica, i diritti umani, l’etica pubblica, la sostenibilità, la gestione finanziaria sana e l’apertura all’innovazione.

La soddisfazione della comunità è stata espressa dal sindaco Giorgio Salvatore Toma, che ha sottolineato come questo terzo sigillo non sia solo un premio alla macchina amministrativa, ma un risultato collettivo che dimostra come anche le realtà di medie dimensioni possano trasformarsi in modelli di eccellenza a livello nazionale ed europeo, mantenendo sempre al centro l’ascolto dei cittadini.

Sulla stessa linea la consigliera delegata Jannette Mannetta, che ha evidenziato il valore del confronto con altre realtà virtuose italiane all’interno di un percorso che fortifica le pratiche inclusive del territorio.

L’edizione 2025-2026 di ELoGE Italia ha registrato numeri importanti, vedendo la partecipazione di 65 Comuni provenienti da 17 regioni, dei quali solo 36 sono riusciti ad accedere alla severa valutazione finale.

In questo contesto selettivo, il Comune di Matino ha rinnovato il proprio ringraziamento formale ad AICCRE e ISIG, confermando la volontà di proseguire lungo la strada del miglioramento continuo e dell’innovazione pubblica.