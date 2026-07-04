Turista belga 13enne in vacanza nel Salento: “Violentata da un amico di famiglia”: 33enne condannato a 5 anni

PORTO CESAREO (Lecce) – Avrebbe violentato una turista belga 13 anni durante la villeggiatura in estate, in Salento. Un 33enne, residente in un comune della provincia di Lecce, amico della madre della minore, è stato condannato a 5 anni di reclusione con l’accusa di violenza sessuale aggravata e con il riconoscimento dell’attenuante della lieve entità. L’uomo si offriva di portare in giro mamma e figlia alla scoperta delle località di mare più caratteristiche e, in un paio di circostanze in cui è rimasto da solo con la ragazzina, avrebbe abusato della minore. I fatti sono stati messi nero su bianco in una denuncia depositata dalla madre della 13enne dopo averne raccolto le confidenze.

Gli episodi risalgono al luglio del 2024, quando le due donne raggiungono il Salento (nello specifico la marina di Porto Cesareo) per una vacanza di una decina di giorni. Come accade ogni estate, ormai da anni. mare, relax, sole, feste. Ad attenderli c’è il 33enne che, anche quell’anno, si rende disponibile ad accompagnare mamma e figlia con la sua auto in giro per le località di mare del Salento. Un rapporto solido e di fiducia se si pensa che l’uomo avrebbe dormito un paio di notti nell’abitazione presa in affitto da mamma e figlia in una località della costa ionica. E proprio nella camera da letto condivisa con la 13enne si sarebbero consumati gli abusi.

Giorni dopo, i primi sospetti quando la madre nota un abbraccio piuttosto affettuoso del 32enne alla figlia sul balcone dell’appartamento. Entrambi, poi, avevano deciso di regalarsi vicendevolmente un braccialetto che indossano al braccio. Messa alle strette, la figlia confida alla madre cosa sarebbe accaduto in camera da letto in un paio di notti dando il via alle indagini. Sotto la lente di ingrandimento finirono anche alcuni messaggi che il 33enne avrebbe scambiato con la ragazzina.

Sono stati prodotti dalla difesa dell’uomo per dimostrare che, sebbene al di sotto dei 14 anni di età, e quindi per la legge da considerarsi “incapace”, non sarebbe stata in alcun modo costretta dall’indagato a consumare rapporti sessuali. Nel corso delle indagini sono poi confluiti gli esiti di una consulenza della genetista Domenica Mongelli su su un paio di magliette della ragazzina a caccia di tracce di dna e le dichiarazioni della 13enne che ha rilasciato nel corso di un incidente probatorio in cui confermò le accuse nei confronti dell’amico di famiglia.

La sentenza, emessa dalla giudice per l’udienza preliminare Tea Verderosa, al termine del processo con il rito abbreviato, ha dichiarato l’imputato interdetto in perpetuo da qualsiasi incarico nelle scuole di ogni ordine e grado e da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche e in perpetuo dai pubblici uffici. In più la giudice ha inteso applicare la misura di sicurezza per un anno dal divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dai minori e di svolgere lavori che prevedono contatti con minori.Novanta giorni per conoscere il deposito delle motivazioni. Subito dopo, l’avvocato Massimo Bellini potrà impugnare la sentenza in Appello.