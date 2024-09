Dieci imprenditori calimeresi chiedono alla Regione di essere riconosciute come attività storiche della Puglia

Continua l’operatività del CAT FEDERAZIENDE LECCE che da diversi mesi ha istituito presso i propri uffici uno ‘’Sportello Attività Storiche’’ finalizzato a supportare le PMI Pugliesi a presentare alla Regione Puglia l’istanza per il riconoscimento delle attività storiche e di tradizione ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 30/2021 – ‘’Promozione e valorizzazione delle insegne storiche e di tradizione della Puglia’’.

Ricordiamo che la L.R. Puglia prevede la possibilità per le imprese del settore commercio al dettaglio in sede fissa o all’interno dei mercati su aree pubbliche, dell’artigianato e della ristorazione e/o alla somministrazione di alimenti e bevande di ottenere il riconoscimento di attività storica, negozio/locale storico o negozio/locale storico patrimonio di Puglia, attività artigiana storica, bottega artigiana storica e di tradizione, bottega artigiana storica patrimonio di Puglia a seconda dei requisiti che specificatamente hanno ossia una storicità aziendale di 30, 40 o settanta anni.

Continua pertanto la fattiva collaborazione tra il CAT FEDERAZIENDE Lecce e la Regione Puglia. Ricordiamo infatti che con delibera di Giunta Regionale n. 461 del 22/03/2021 fu proprio l’Ente Regionale ad autorizzare il CAT FEDERAZIENDE allo svolgimento delle attività richiamate dalla L.R. Puglia n. 24/2015. Infatti i Centri Assistenza Tecnica, tra i quali quello di FEDERAZIENDE, sono stati istituiti con la finalità di svolgere a favore delle imprese della distribuzione attività di assistenza tecnica, di formazione e aggiornamento nonché di facilitare il rapporto dell’amministrazione regionale con le imprese utenti, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese.

Di recente oltre 120 imprenditori di Calimera iscritti ad ALIC – Associazione Libere Imprese di Calimera – rappresentati dal Presidente Fabrizio Aprile hanno chiesto ed ottenuto l’adesione a FEDERAZIENDE circostanza quest’ultima che ha permesso loro di ottenere utili informazioni circa i requisiti necessari per l’ottenimento del riconoscimento di attività storica della Puglia e l’assistenza tecnica necessaria per poter inoltrare alla Regione le relative istanze. Inoltre grazie all’ottenimento da parte del CAT Federaziende Lecce, dei contributi a fondo perduto previsti dalla Regione Puglia in favore dei CAT e dei CATA per iniziative di marketing e di animazione territoriale e attività di accompagnamento alle imprese, l’utenza ha potuto usufruire dei servizi forniti dallo Sportello Attività Storiche a titolo completamente gratuito.

Il Presidente del CAT Federaziende Lecce Simone Resinato fa espresso forte apprezzamento per l’operato della Regione Puglia e quindi per la misura adottata dall’Ente augurandosi che tali opportunità per i piccoli imprenditori non siano solo strumenti episodici e che possano ripetersi in maniera strutturale per il prossimo futuro.

E così già il primo blocco di 10 istanze di richiesta di riconoscimento di attività storica di imprenditori di Calimera a mezzo pec è stato inviato alla Regione Puglia. Tra queste citiamo l’attività di produzione di pasta fresca di Tommasi Giuseppa (dal 1978), il meccanico Di Donfrancesco Antonio (dal 1983), l’acconciatore Aprile Fabrizio (dal 1993), l’esercizio di vicinato di commercio di piante e fiori di Bruno Anna Marzia (dal 1991),il Bar/caffetteria Vittoria di Conversano Andrea (dal 1973), i barbieri Marangio Antonio (dal 1970) e Silio Brizio Antonio (dal 1978), le macelleria di Perrone Rosario (dal 1983), di Rosato Antonia (dal 1984) e di Colella Riccardo (dal 1962).

Fattiva anche la collaborazione instaurata tra le amministrazioni di Monteroni di Lecce e del Comune di Calimera con il CAT FEDERAZIENDE; ricordiamo infatti che presso questi due enti è stato attivato anche lo ‘’Sportello Incentivi’’ a cui i piccoli imprenditori possono rivolgersi per ottenere utili informazioni circa le misure agevolative attive.