Dal cuore del Salento alla Scala di Milano: la favola di Amélie e Margherita, due giovanissime ballerine

TAVIANO (Lecce) – Un legame nato a passo di danza, cresciuto tra sacrifici e sogni, e che ora si corona con un primo traguardo straordinario. Margherita Ria e Amélie Greco, due bambine di Taviano (Lecce) di appena 10 anni cresciute artisticamente presso la Royal Art Ballet School, sono state ufficialmente ammesse al prestigioso 1° Corso della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano per l’anno scolastico 2026/2027.

Le grandi storie della danza, spesso raccontate nelle autobiografie delle più celebri étoiles, celebrano legami indissolubili nati proprio tra le mura delle grandi scuole. Ma la storia di Amélie e Margherita ha qualcosa di ancora più speciale e raro: loro amiche del cuore lo sono già, compagne di sbarra da sempre nel profondo Sud, e insieme hanno superato le durissime selezioni di uno dei templi della danza più blasonati al mondo. Un risultato straordinario per il territorio, che vedrà le due bambine lasciare insieme il Salento a settembre per trasferirsi a Milano, dove frequenteranno i corsi dell’Accademia e, parallelamente, il Convitto Longone, l’istituto scolastico convenzionato.

Un cammino d’eccellenza costruito grazie alla guida straordinaria dei loro direttori artistici e maestri della Royal Art Ballet School di Taviano, Simona Caputo e Artem Zhusov. Con dedizione quotidiana, una cura tecnica d’altissimo livello e una profonda sensibilità umana, i due professionisti hanno saputo riconoscere e coltivare il talento precoce delle bambine, accompagnandole passo dopo passo fino a farle brillare davanti alla severa commissione milanese.

“Siamo fieri e felici di questo ottimo risultato che premia il talento, la costanza e la passione delle ragazze, ma anche la qualità del lavoro e la passione dell’intero team della Royal Art Ballet School”, commentano i genitori. “Vedere due amiche d’infanzia partire insieme per inseguire lo stesso grande sogno all’Accedemia del Teatro alla Scala è l’inizio di una bellissima favola”.

Con il completamento delle procedure formali di iscrizione, per Margherita e Amélie inizia ora un periodo di preparazione prima della partenza, fissata per l’8 settembre, quando si apriranno ufficialmente le porte della scuola di ballo tra le migliori al Mondo.