Le previsioni meteo di domani 2 luglio

Puglia – Nuvolosità irregolare al mattino sulle zone settentrionali della regione con piogge e acquazzoni sparsi, più asciutto altrove con ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità un po’ su tutti i settori con fenomeni sparsi. Migliora ovunque dalla serata con nuvolosità e schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Condizioni di tempo stabile su tutte le regioni al mattino, con qualche addensamento in più sul Friuli-Venezia Giulia. Al pomeriggio e in serata stabilità confermata su tutti i settori, in serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali.

AL CENTRO

Al mattino maltempo in transito su Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio, più asciutto sulla Toscana. Al pomeriggio precipitazioni che insistono su Abruzzo, Marche e Lazio. Nel corso delle ore notturne tempo in deciso miglioramento.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del Sud e delle isole, con acquazzoni o piovaschi tra Molise e Campania. Al pomeriggio precipitazioni diffuse su Campania, Molise e Basilicata, qualche piovasco isolato su Puglia; tra serata e nottata residua nuvolosità in esaurimento, tempo stabile su Sicilia e Sardegna.

Temperature minime e massime stabili o in generale diminuzione da Nord a Sud.

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