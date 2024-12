Festa grande al Ferrari Club di Veglie, il Generale Fernando Coppola è stato proclamato ‘Socio onorario’

VEGLIE – I ‘ferraristi’ del Salento e di numerosi club di Puglia hanno vissuto una giornata straordinaria al Ferrari Club di Veglie. Il raduno, è stato organizzato da Salvatore Ingrosso, storico fondatore del club vegliese e presidente più longevo del mondo, per la cerimonia di conferimento del riconoscimento di ‘Socio onorario’ al Generale Fernando Coppola, benemerito alto ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, da sempre molto vicino al Club del ‘Cavallino rosso’. Per l’occasione si sono dati appuntamento a Veglie molti appassionati della ‘rossa’, soci, simpatizzanti e i rappresentanti dei Club Ferrari di Forlì, Matera. Presenti anche le autorità civili, militari e sportive tra cui il consigliere comunale Cosimo Vetrano, delegato del sindaco di Veglie Maria Rosaria De Bartolomeo.

<< Il riconoscimento di socio onorario al Gen. Coppola – ha dichiarato il presidente Ingrosso – è il giusto e naturale coronamento di un percorso di collaborazione e di condivisione d’intenti tra lui e il nostro club. La sua presenza è motivo d’orgoglio per tutti noi, sapremo fare tesoro dei suoi consigli e della sua esperienza maturata in lunghi anni trascorsi ai vertici dell’Arma dei Carabinieri. La larga partecipazione a questa cerimonia di amici ferraristi salentini e di altri club italiani, nonché dei rappresentanti istituzionali, dà importanza e lustro a questa giornata che rimarrà tra le più belle della storia del nostro Club. Saluto e ringrazio tutti>>. Il gen. Coppola aggiunge il suo nome dell’Albo d’Onore del Club di Veglie, che annovera, tra gli altri Stefania Irmici, prima donna pilota dell’Aeronautica Militare Italiana, il campione europeo Ferrari Challenge – Trofeo Pirelli 2023 Eliseo Donno, e Lucio Perugini, Campione Italia della Velocità di montagna, 2023. Per l’occasione nel parco, attrezzato del Club sono state esposte tre ‘Ferrari’ e un’Alfa Romeo 1750 4C.

Il Club Ferrari Club di Veglie ha festeggiato 54 anni e continua ad operare con ammirevole intensità. L’entusiasmo, la passione, l’amore per la ‘rossa’, che lo animano non sono stati scalfiti dal tempo. E’ tutto come il primo giorno, quel lontano 3 marzo del 1970 in cui Salvatore Ingrosso, con una alcuni amici appassionati di motori, in un bar di Veglie, decise di costituire l’Associazione Sportiva ” Enzo Ferrari “, che nel corso degli anni si sarebbe trasformata in Scuderia Ferrari Club. All’epoca Ingrosso fu criticato ed osteggiato da sedicenti sportivi del luogo, che ritenevano fuori luogo un Club Ferrari nel Salento, in assenza di una grande tradizione dello sport automobilistico. Salvatore andò avanti, a dispetto di tutti. “La creeremo noi la tradizione per la ‘rossa’ replicò con orgoglio. E’ stato di parola. (l.m.)