I giovani talenti dello “Sporting Manduria”, protagonisti della Goleador Cup allo stadio Sinigaglia di Como

Lo Sporting Manduria continua a far parlare di sé nel panorama del calcio giovanile nazionale. Domani, infatti, i giovani talenti della categoria “primi calci 2017” saranno protagonisti delle fasi finali della prestigiosa Goleador Cup, competizione nazionale riservata esclusivamente ai nati nel 2017. Il pass per la fase finale è arrivato grazie alla doppia vittoria ottenuta nelle tappe satelliti disputate a Modugno, dove i piccoli campioni manduriani si sono imposti in due domeniche consecutive, confermando il grande valore di un gruppo considerato tra i più forti e competitivi della categoria.

Lo Sporting Manduria, storica e prestigiosa scuola calcio della città jonica, vanta oltre 300 iscritti e continua a distinguersi per la qualità del proprio settore giovanile. La squadra 2017 arriva a questo appuntamento forte dei successi già conquistati nel campionato regionale OPES e nel campionato nazionale 2025 disputato in Calabria. Proprio grazie a questi risultati, i piccoli bianco-verdi si sono qualificati anche per le finali nazionali in programma dal 9 all’11 giugno a Rossano Calabro. A rappresentare lo Sporting Manduria nella Goleador Cup saranno: D’Elia Sergio, Del Giudice Leandro, Marti Federico, Fontana Lorenzo, Dinoi Federico, Cotugno Christian, Caló Riccardo, Bleve Jordan e Lombardi Nathan.

Tra i protagonisti più attesi c’è Federico Marti, già reduce di un’esperienza indimenticabile allo stadio “Diego Armando Maradona” (nato in precedenza come stadio San Paolo), nel quartiere occidentale di Fuorigrotta, dove ha avuto l’onore di entrare in campo insieme ai calciatori del Napoli. Domenica vivrà un’altra emozione speciale calcando il terreno dello stadio Sinigaglia di Como, con il sogno di portare nella sua terra questo prestigioso titolo nazionale. Un appuntamento importante non solo per i piccoli atleti, ma anche per tutta la comunità manduriana, che continua a seguire con entusiasmo la crescita di questi giovani talenti.