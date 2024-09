Giovane salentino al “Premio America Giovani”

Presso la Camera dei Deputati – Aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari in Roma, la Fondazione Italia USA che promuove il “Premio America Giovani” al talento universitario, un riconoscimento per i neolaureati e le neolaureate meritevoli delle università italiane. Affiancato al Premio America, lo storico riconoscimento destinato alle più prestigiose personalità di chiara fama internazionale, il Premio America Giovani valorizza ogni anno 1000 talenti del nostro Paese con percorso universitario di eccellenza in discipline di interesse della Fondazione, per sostenerli concretamente nel loro ingresso nel mondo del lavoro globale e delle sfide internazionali.A distinguersi per il nostro Salento anche Riccardo Conte, giovane originario di Otranto che fin dai primi esordi studenteschi ha fornito i suoi apporti con un piccolo libro dal nome “Scritti politiciriflessioni sullo scenario contemporaneo”, tra i suoi obiettivi lavorare nel campo della diplomazia internazionale. Oltre alla pergamena di premiazione, Riccardo ha ricevuto una borsa di studio a copertura totale per fruire gratuitamente del master online esclusivo della Fondazione Italia USA in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”. I vincitori tra cui Conte sono stati selezionati (non sono possibili autocandidature) dalla Fondazione Italia USA, tramite la banca dati delle università italiane, tra le neolaureate e i neolaureati con un piano di studi afferente gli interessi della Fondazione e sulla base di diversi parametri indicativi del loro talento accademico come, tra l’altro, il punteggio di laurea, l’età di conseguimento del titolo, la media degli esami, la data della sessione di laurea, il curriculum studiorum e altre valutazioni comparative.