Presunti abusi sulla nipotina della compagna: a processo un 79enne

NARDO’ (Lecce) – Avrebbe abusato più volte della nipote della sua compagna, fin da quando la ragazzina aveva 10 anni. Un 79enne di Nardò è finito sotto processo con l’accusa di violenza sessuale pluriaggravata così come stabilito dal gup Angelo Zizzari, a conclusione dell’udienza preliminare. I genitori della minorenne (la madre ha origini salentine), residenti in Lombardia, si sono costituiti parte civile. Le vicende si sarebbero consumate sempre d’estate quando la minore (ora una 14enne) giungeva in Salento per trascorrere un periodo di vacanza: estate 2020, 2021 e 2022.

Stando a quanto emerso dalle indagini – a breve oggetto di un processo – le violenze avrebbero seguito sempre lo stesso canovaccio: quando la compagna dell’anziano si spostava in camera per riposarsi nelle ore pomeridiano, il 79enne aveva gioco facile per abusare della minore. Si sedevano vicino, su divano, con la scusa di guardare la televisione. Nell’ultima occasione, la sera del 13 luglio del 2022 per la precisione, la ragazzina si sarebbe opposta urlando di non essere più toccata mentre la nonna era in cucina.

Da lì, in breve, la minore si sarebbe confidata con i genitori facendo scattare le indagini che si sono avvalse di una consulenza informativa a firma del consulente Silverio Greco e delle dichiarazioni che la persona offesa ha rilasciato nel corso dell’incidente probatorio. Dichiarazioni che hanno irrobustito il quadro accusatorio sfociato nel rinvio a giudizio dell’anziano.