Si conclude a Lecce il tour dell’Orchestra Regionale dei Conservatori di Puglia: appuntamento mercoledì 11 settembre, alle ore 20, presso il Teatro Apollo

LECCE – Giunge alla terza edizione la straordinaria esperienza dell’Orchestra Regionale dei Conservatori di Puglia. Mercoledì 11 settembre, alle ore 20.00, presso il Teatro Apollo, il concerto conclusivo che ha visto la giovane compagine orchestrale esibirsi il 7 settembre a Bari presso l’Auditorium Nino Rota del Conservatorio, l’8 settembre presso la Villa Comunale di Foggia, il 9 settembre nel Teatro Radar di Monopoli, e il 10 settembre a Taranto presso Villa Peripato.

Sostenuta dall’Assessorato all’Università della Regione Puglia, per la qual cosa si ringrazia l’Assessore Sebastiano Leo, l’Orchestra regionale è un progetto di grande interesse formativo e professionalizzante che permette agli studenti dei cinque Conservatori pugliesi (Bari, Foggia, Lecce, Monopoli e Taranto) di incontrarsi ed integrarsi all’interno di un organico orchestrale di eccellenza. Ogni Conservatorio infatti, attraverso audizioni interne, seleziona i migliori studenti, strumentisti e cantanti, iscritti ai corsi accademici, i quali avranno l’opportunità di mettere in luce il loro talento.

Quest’anno la direzione è affidata alla bacchetta della giovane pugliese M° Danila Grassi, con un programma dedicato alle pagine più celebri dell’operetta, in omaggio a due dei compositori più importanti di questo genere: Johann Strauss, di cui ascolteremo estratti da “Il Pipistrello” e Franz Lehar, di cui si proporrà l’Ouverture della Fantasia Sinfonica “Eine Vision”, oltre ad Arie e Romanze da “La Vedova Allegra”.

L’impegno, la preparazione, la collaborazione, la sinergia, l’entusiasmo e la gioia di suonare che sprigiona dai giovani componenti dell’Orchestra sarà sicuramente contagiosa e garanzia della buona riuscita dello spettacolo.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.