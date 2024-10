Italia Viva continua a svuotarsi. Anche Toma va via e aderisce a “Con”: l’intervista. Delli Noci tra i papabili per la successione a Emiliano

LECCE – Italia Viva continua a svuotarsi, dopo le batoste elettorali. Chi era fuoriuscito torna nella casa del Pd o si proietta in nuove esperienze civiche. Va via anche il segretario provinciale Massimo Toma, che aderisce a “Con”, movimento che fa riferimento dell’assessore regionale, Alessandro Delli Noci, uno dei papabili per la corsa alla presidenza della Regione Puglia, se Decaro dovesse decidere di restare in Europa, dove ha un posto di rilievo nella commissione ambiente.

Insieme a Matarrelli e Boccia, Delli Noci è uno dei nomi in corsa. Prospettive rosee per il movimento, dell’assessore allo Sviluppo Economico, che continua a crescere.

L’INTERVISTA

Massimo Toma, è un addio definitivo a Italia Viva?

“Sì, l’addio a Italia Viva è definitivo. Dopo una lunga riflessione, seguita dai risultati delle elezioni europee del 2024, ho deciso di chiudere questo capitolo della mia vita politica.

Tuttavia, ciò non significa che non possano esserci possibilità di collaborazione in futuro. Nel panorama nazionale, ritengo che Italia Viva e tutta la sua classe dirigente rappresentino un importante soggetto politico, capace di intercettare un elettorato che altri partiti non riescono a raggiungere. Da oggi abbiamo il dovere di avviare una seria riflessione sul futuro e sulle alleanze, soprattutto in Puglia.

È necessario costruire le condizioni per lavorare su alleanze e strategie comuni, che possano contribuire al bene del territorio e affrontare le sfide politiche che ci attendono. La politica è un campo in cui le sinergie possono essere determinanti, e non possiamo escludere la possibilità di condividere obiettivi e progetti con altri attori politici”.

Il partito di Renzi fatica anche a stare nel campo largo, Conte non lo vuole.

Quali sono le ragioni della svolta?

“È sempre la stessa storia: veti e voti non possono viaggiare insieme. In questo momento, uno dei problemi più evidenti della politica italiana è l’eccessivo protagonismo. Spesso si dà più spazio ai nomi e alle ambizioni personali piuttosto che alle idee concrete e alle soluzioni per i problemi reali dei cittadini. Questa dinamica ha reso difficile per molte forze politiche trovare un vero spazio nel cosiddetto ‘campo largo’.

L’attenzione si è spostata troppo su chi fa le dichiarazioni più eclatanti o ha più follower, anziché concentrarsi su programmi di governo che affrontino questioni strategiche e coraggiose. Sviluppo economico, lavoro, servizi pubblici e politiche di contrasto al cambiamento climatico sono solo alcuni dei settori in cui si misurano le differenze tra i gruppi politici. È su questi temi che bisogna confrontarsi.

Il cambiamento che vogliamo vedere passa attraverso il dialogo costruttivo e un impegno comune per il bene dei cittadini, non attraverso il protagonismo individuale e i veti ad personam”.

Quali sono le ambizioni di CON nelle prossime sfide elettorali?

“CON è un movimento politico pugliese che ha sempre puntato a rappresentare gli interessi delle comunità locali e a costruire una politica radicata nel territorio.

Il suo leader è Alessandro Delli Noci, che, attraverso il costante lavoro nelle istituzioni e nei territori, sta ‘ridisegnando’ lo scenario politico pugliese. In questo movimento ho conosciuto amministratori e attivisti capaci che quotidianamente si impegnano nei propri comuni per migliorare la vita delle persone. Credo che nelle prossime competizioni elettorali saremo in grado di consolidarci e crescere, rappresentando un laboratorio politico capace di attrarre consensi in Puglia e nel Meridione d’Italia.

Per questi ambiziosi motivi, ho accettato di far parte di questo ‘ecosistema politico’ che, grazie alla guida di Alessandro Delli Noci e dei coordinatori cittadini e provinciali, è l’unico soggetto politico in grado di rappresentare pienamente le esigenze dell’elettorato riformista,moderato e liberal-democratico pugliese nel Centro Sinistra”.

IL MOVIMENTO CRESCE

Con l’assemblea di ieri alle Officine Cantelmo, il Movimento Politico CON si consolida nel Salento attraverso la nomina dei Coordinatori cittadini in tutti i comuni della Provincia di Lecce.

Inoltre, il Coordinatore provinciale, Luca De Carlo, ha reso nota, complimentandosene, dell’avvenuta nomina di Alessandro Delli Noci a Coordinatore Regionale del movimento Politico CON.

Valori, idee e partecipazione attiva hanno rappresentato alcuni dei passaggi chiave dell’assemblea in cui sono intervenuti nuovi partecipanti come l’ex Presidente Provinciale di Italia Viva Massimo Toma.

Il passaggio di Massimo Toma nel Movimento Politico Con è di particolare rilevanza, come sottolineato dal coordinatore Provinciale Luca De Carlo, in quanto è indice di come il movimento stia crescendo nell’area moderata del centro sinistra.

Nel corso dell’assemblea sono stati altresì nominati nuovi coordinatori cittadini coprendo la quasi totalità dei comuni della provincia di Lecce, in particolare: Marco Perfetto quale coordinatore cittadino di Giuggianello, Luigi Baccaro di Spongano, Gaetano Panese di Parabita, Umberto Leone di Sanarica, Daniele Vitali di Gagliano del Capo e, come già detto, Massimo Toma di Monteroni.

L’assemblea ha inoltre nominato Tesoriera del movimento la dottoressa Loredana Tundo.

Il coordinatore provinciale ha poi comunicato che il giorno 16 ottobre 2024 si terrà presso il Convitto Palmieri un incontro-convegno dal titolo “Dalla Legge sulla ristrutturazione edilizia all’Umanesimo dell’urbanistica” -una nuova stagione per la Puglia- confronto sulla nuova legge urbanistica regionale con il Consigliere Regionale con la delega all’urbanistica Stefano Lacatena.

Entro il mese di novembre verrà organizzato un nuovo incontro-convegno con relatori di primordine sul tema delle transizioni e politiche di coesione ed uno ulteriore legato al concetto di cittadinanza.