“Medea nelle città”, si chiude con la musica e con le arti visuali il progetto di Astràgali Teatro

SAN CESARIO DI LECCE – Si chiude mercoledì 23 ottobre “Medea nelle città”, la rassegna ideata e proposta da Astràgali Teatro, tra la Distilleria De Giorgi e il Museo Civico del Palazzo Ducale di San Cesario di Lecce, ispirata alla storica produzione della compagnia teatrale.

Si inizia alle ore 18, presso il Museo Civico, con l’incontro pubblico “Donne e Arte – Focus Montenegro”, sul panorama delle donne artiste e delle performer in Montenegro e nei Balcani. Interverranno Ivana Cupic, direttrice del Museo Nazionale di Arte contemporanea di Podgorica, Marija Dzoganovic, Preside della facoltà di arti visuali dell’Università Mediterranea di Podgorica, Natasa Kraljevic, Responsabile delle relazioni internazionali dell’Università Mediterranea di Podgorica e Ana Medigovic, del Teatro Comunale di Podgorica. Un’occasione importante per conoscere una parte del contesto e del dibattito artistico contemporaneo di un territorio, quello montenegrino, di fondamentale importanza. Nuove tendenze, nuove sfide, nuove affermazioni delle artiste di un paese in costante e innovativa apertura internazionale.

L’appuntamento proseguirà, alle ore 20.30, nella Distilleria De Giorgi, con il concerto di Marija Bozovic, Stefan Bjeletic, Roberto Gagliardi e Mauro Tre. Un viaggio musicale nel repertorio del jazz rivisitato in chiave inedita e che unisce diverse sensibilità ed esperienze.

Marija Božović ha iniziato ufficialmente la sua carriera musicale con il gruppo “Agoli Agbo”, pubblicando il suo primo singolo, “Sunny day”. Ha iniziato la sua carriera da solista con un’esibizione al Sunčane Skale festival nel 2002. Ha partecipato due volte all’Eurovision Song Contest ottenendo ottimi piazzamenti. Il suo album di debutto, intitolato “Bez najave”, è stato pubblicato nel 2008. Nel 2022 ha portato a termine con successo un progetto intitolato “Tradicija obojena jazz-om (Tradizione colorata con il jazz)” che le ha permesso di esibirsi al “Petrovac jazz festival” e al “Festival del teatro alternativo internazionale (FIAT)”.

Stefan Bjeletić si è esibito in diversi concorsi nazionali per giovani musicisti in Montenegro, è stato membro dell’Orchestra cittadina di Nikšić e successivamente è diventato direttore della stessa orchestra nel 2016. Ha suonato anche con l’Orchestra cittadina di Herceg Novi ed è stato membro della band “Senkina Djeca”. Grazie alla sua vasta formazione musicale, ha collaborato con vari gruppi di diversi generi, tra cui pop, rock e jazz. Attualmente lavora come insegnante di tromba presso la Scuola di Musica “Vasa Pavić”.

Roberto Gagliardi inizia a suonare il sax nel 1975, incidendo tre dischi con la “Band – Aid”. Negli anni ’90 fonda gli “Intensive”. Ha fatto parte della Big Band BPJO. Vanta numerose collaborazioni con musicisti – tra gli altri con Livio Minafra, Paolo Fresu, Valerio Daniele, Cesare Dell’Anna– e con artisti del teatro del cinema e della poesia.

Mauro Tre è musicista poliedrico, compositore, pianista jazz, si autodefinisce “un curioso osservatore della musica”, che attraverso le sue mani prende diverse forme interessanti. È certamente un osservatore delle cose del mondo, che racconta con la sua musica e i suoi diari L’artista leccese spazia tra il pianoforte e i synth, dal jazz alla classica fino al rock e al balcan, collaborando negli anni con celebri esponenti del panorama musicale.

“Medea nelle città” è un progetto di Astràgali Teatro sostenuto dalla Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali tramite la Legge Regionale 12/2005 art. 8, in partenariato con l’Università Mediterranea di Podgorica e in collaborazione con il Comune di San Cesario di Lecce.

Ingresso libero, si consiglia la prenotazione.