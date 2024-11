Assestamento bilancio, Amati: “Manovra per complessivi 100 milioni di euro. Per sanità 93 milioni”

“Una manovra per mettere i conti al sicuro e non esporci al rischio, per coprire eventuale disavanzo sanitario, di aumentare le tasse.

La manovra di assestamento di bilancio per il 2024 vale, complessivamente e in termini di disponibilità da impiegare, 99,8 milioni di euro. Da tale somma sono stati destinati 93 milioni di euro alla sanità, di cui euro 48 milioni per le maggiori spese ed euro 45 milioni per investimenti.

Tra le disposizioni più significative, escluse le risorse assegnate alla sanità e a valere su 6,8 milioni di euro, emergono 3 milioni di euro per il programma Genoma-Puglia (Carta d’identità genetica), 1 milione di euro per il fondo spettacolo, 1 milione di euro aeroporti Puglia, 200 mila euro per dispositivi innovativi per malati affetti da glioblastoma e 300 mila euro per avviare il collaudo della diga del Locone. Ringrazio tutti i colleghi Consiglieri regionali, per il senso di responsabilità dimostrato nel collaborare a tenere in sicurezza i conti della Regione, e i dirigenti, funzionari e dipendenti dell’assessorato regionale al Bilancio, gruppo esperto e collaudato nel gestire in poche ore provvedimenti che valgono per la buona amministrazione di anni interi”.Una nota dell’assessore regionale al Bilancio Fabiano Amati.