Consiglio regionale, Pentassuglia a Pagliaro: “A gennaio il bando ristori ai mitilicultori”

Con un’interrogazione all’assessore Donato Pentassuglia il consigliere Paolo Pagliaro (La Puglia prima di tutto) è tornato ad occuparsi degli indennizzi dovuti a mitilicultori penalizzati dalla legge sul fermo pesca.

Pagliaro, evidenziando la estrema utilità della legge che sta consentendo il ripopolamento del mare, ha ricordato che quella stessa legge stabiliva la necessità di provvedere ai ristori per gli operatori colpiti dalla misura. Pagliaro ha chiesto a che punto siano il bando regionale per l’erogazione dei ristori e gli indennizzi ai sub autorizzati alla pesca di ricci in mare, che sono circa un centinaio.

Pentassuglia ha assicurato che è pronto l’emendamento finanziario che sarà portato in bilancio e che il bando è in fase di elaborazione e sarà chiuso, con la partecipazione delle organizzazioni di categoria, entro il mese prossimo. Stanziati i soldi in bilancio a dicembre, a gennaio potrà essere pubblicato il bando.