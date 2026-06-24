Inchiesta Comune di Sannicola: a processo ex sindaco Cosimo Piccione e altri 24

SANNICOLA (Lecce) – A processo l’ex sindaco di Sannicola Cosimo Piccione nell’inchiesta su una serie di appalti affidati a imprenditori della zona e su un presunto sistema illecito che avrebbe interessato vari ambiti della gestione pubblica. E il ruolo dell’ex primo cittadino si sarebbe rivelato centrale nelle carte dell’indagine condotta dai militari della Guardia di Finanza: perché avrebbe inserito in ruoli della res pubblica persone a lui vicine. Piccione sarebbe risultato il perno principale un’associazione a delinquere della quale avrebbero fatto parte anche l’istruttore tecnico Cosimo Leo, il responsabile del settore tecnico Gianpaolo Miglietta, la responsabile dei servizi finanziari Annunziata Fiorella Rocca e il tecnico Marco Mario Prontera. Piccione avrebbe continuato nella sua attività illecita anche da vice sindaco con Graziano Scorrano alla guida del Comune. Sempre lo stesso Piccione, finito in carcere, ottenne poi i domiciliari con braccialetto elettronico per poi tornare in libertà e riottenere un incarico nel nuovo esecutivo come assessore esterno.

Prosciolti, invece, per non aver commesso il fatto: il sindaco Graziano Scorrano (difeso dall’avvocato Luigi Corvaglia), e Annalisa Toma, 35 anni, di Parabita, assistita dall’avvocato Rocco Vincenti, in qualità di pubblico ufficiale del settore finanziario del Comune e Luca Nucida, 54 anni, di Sannicola, difeso dall’avvocato Alessandro De Matteis, accusato di aver dichiarato il falso nel processo per stalking nei confronti di Silvia Tunno, l’ex funzionaria dell’ufficio urbanistica, parte civile con l’avvocato Luigi Covella. “È stato un anno duro e difficile – ha scritto sui social Scorrano – un anno dove riconosci gli amici veri. Un anno dove comprendi chi crede in te. Sono felice per gli amici ai quali alcune ipotesi di reato sono state stralciate come Mino Piccione,Mino Leo e l’architetto Miglietta e Fiorella Rocca. Per loro la strada sarà più lunga ma sono certo che tutto si sistemerà con il tempo. Un grazie particolare all’avvocato Gino Corvaglia , grande professionista ma soprattutto grande uomo. Mi verrebbe da togliermi qualche sassolino ma in famiglia mi hanno insegnato altro. Ora continuiamo a lavorare per la nostra Sannicola,scusate il ritardo ma Sannicola continuerà a cambiare con il nostro bellissimo gruppo. Tutti e insieme”.

Complessivamente la gup Giulia Proto ha rinviato a giudizio 25 soggetti dichiarando il non doversi procedere per alcune contestazioni. Sul banco degli imputati compariranno: Valentina Errico, 49 anni, di Lecce; Maria Pia Gioffreda, 34 anni, di Sannicola, ex consigliera comunale; Giuseppe Ingrosso, 65 anni, di Castri di Lecce; Bruno Palumbo, 73 anni, di Sannicola. E ancora: Walter Cosimo Pennetta, 63 anni, di Taurisano; Andrea Perulli, 56 anni, di Lecce; Cosimo Piccione, 60 anni, di Sannicola; Alberto Pisanello, 41 anni, di Tuglie; Marco Mario Prontera, 38 anni, di Casarano; Giovanni Riccardo, 48 anni, di Gallipoli; Valerio Rizzello, 37 anni, di Taurisano; Annunziata Fiorella Rocca, 59 anni, di Tuglie; Carlo Leo, 60 anni, di Sannicola; Cosimo Leo, 67 anni, di Sannicola; Lorenzo Maraschio, 42 anni, di Scorrano; Salvatore Aloisi, 65 anni, di Sannicola; Giovanni Bidetti, 78 anni, di Sannicola; Cosimo Marco Bramato, 62 anni, di Sannicola; Francesco Caputo, 61 anni, di Sannicola; Giordano Carrozzo, 64 anni, di Melendugno; Gianpaolo Miglietta, 62 anni, di Tuglie; Salvatore Orlando, 33 anni, di Taurisano; Salvatore Simone, 53 anni, di San Pancrazio Salentino; Oronzo Trio, 45 anni, di Lecce; Luigi Zocco, 59 anni, di Sannicola.

Davanti ai giudici del secondo collegio, dal prossimo 4 novembre, dovranno comparire anche tre società: la Nalba Società Cooperativa di Tuglie, Perulli srl di Lecce e Salvatore Simone srl di San Pancrazio Salentino. Pur comparendo tra le parti offese, il comune di Sannicola non si è costituito parte civile. Secondo quanto emerso, diverse gare d’appalto e un concorso pubblico sarebbero stati manipolati sistematicamente per favorire imprenditori e candidati vicini ad amministratori locali. Tra gli obiettivi c’era anche quello di rafforzare il consenso elettorale degli stessi amministratori.

Il collegio difensivo è completato dagli avvocati Luigi Covella, Amilcare Tana, Lanfranco Leo, Rocco Vincenti, Rossano Pisanello, Daniela Colella, Francesco Vergine, Maria Benevola Petrachi, Antonia Ingrosso, Fabio Patarnello, Monica Villanova, Alfonso Parente Stefanizzi, Antonio Giorgio Caroli, Americo Barba, Salvatore Ponzo, Andrea Sambati, Giancarlo Vaglio, Massimo Manfreda, Roberto Eustachio Sisto, Luciano Ancora, Flavio Nicola Santoro, Stefano Zurzolo, Antonio Morleo Tondo, Giuseppe Serratì, Antonio Savoia, Maria Greco, Fabrizio Mangia, Vito Castiglione Minischetti e Domenico Mastrolia.