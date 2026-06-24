Lumina World aperto fino al 12 Luglio a Lecce

LUMINA WORLD resta aperto fino al 12 luglio: la magia di luce continua a illuminare Lecce

La grande esperienza immersiva del Parco di Belloluogo prosegue il suo viaggio tra lanterne giganti, installazioni luminose, spettacoli visuali, area food, musica dal vivo e intrattenimento per tutta la famiglia, turisti e giovani comitive

Lecce continua a brillare sotto la magia di LUMINA WORLD – Il Parco delle Meraviglie di Luce. La manifestazione, ospitata all’interno del suggestivo Parco di Belloluogo, resterà aperta fino al 12 luglio, prolungando così l’esperienza luminosa che nelle ultime settimane ha trasformato uno degli spazi verdi più importanti della città in un percorso emozionale dedicato alla meraviglia, alla famiglia, al turismo e alla scoperta del territorio.

LUMINA WORLD è un viaggio immersivo tra arte, luce e immaginazione: un parco tematico temporaneo in cui grandi installazioni luminose, lanterne artistiche, scenografie monumentali, ambientazioni marine e performance dal vivo accompagnano il pubblico in un’esperienza pensata per adulti, bambini, famiglie, turisti e visitatori di ogni età.

La manifestazione è organizzata dal brand creativo XCube3D, realtà specializzata nella progettazione di esperienze visuali, installazioni immersive e show multimediali. La direzione creativa dell’intero progetto è affidata a Fausto D’Elia, che ha curato l’identità artistica, scenografica ed esperienziale di LUMINA WORLD, trasformando il Parco di Belloluogo in un grande racconto luminoso a cielo aperto.

La manifestazione sarà aperta con la sua Full Experience ogni venerdì, sabato e domenica. Un format completo che comprende il percorso esperienziale tra le lanterne luminose giganti a tema Aquarius, la visita alla suggestiva Grotta della Sirena, le installazioni scenografiche e luminose disseminate nel parco, un light show differente ogni sera nell’Arena delle Meraviglie, un’area dedicata ai bambini e un’area food con lounge bar, accompagnata ogni sera da concerti e appuntamenti musicali sempre diversi.

Il prolungamento fino al 12 luglio consentirà al pubblico di continuare a vivere la magia del percorso luminoso e permetterà anche a chi non ha ancora visitato la manifestazione di scoprire uno degli appuntamenti più suggestivi dell’estate salentina.

All’interno del Parco di Belloluogo, il pubblico potrà passeggiare tra le lanterne giganti a tema marino, attraversare installazioni scenografiche, lasciarsi sorprendere dalla Grotta della Sirena, dal Portale degli Abissi, dalle cupole di luce, dal videomapping sulla Torre e dagli spettacoli visuali che rendono LUMINA WORLD un’esperienza altamente fotografabile, emozionale e condivisibile.

Ogni serata della Full Experience propone un modo diverso di vivere il parco: dalla meraviglia del percorso luminoso agli show nell’arena, dalla musica dal vivo nell’area food alla possibilità di trascorrere una serata all’aperto in un contesto suggestivo, accogliente e pensato per tutte le età.

L’iniziativa si inserisce in una più ampia visione di valorizzazione della città di Lecce e della Puglia come destinazione culturale, turistica e creativa. LUMINA WORLD contribuisce infatti ad arricchire l’offerta esperienziale del territorio, proponendo un format capace di unire intrattenimento, innovazione visiva, scenografia urbana e promozione dei luoghi.

Il Parco di Belloluogo diventa così non soltanto uno spazio da attraversare, ma un luogo da vivere, riscoprire e raccontare: un punto di incontro tra cittadini, visitatori, famiglie e turisti che scelgono Lecce e il Salento come meta delle proprie serate estive.

La magia di luce continua quindi a illuminare Lecce fino al 12 luglio, offrendo nuove occasioni di visita e nuovi momenti di meraviglia nel cuore della città.

Per informazioni, programma aggiornato e biglietti: luminaworld.eu

Per scoprire Lecce, il Salento e le esperienze turistiche della Puglia: viaggiareinpuglia.it