Controlli sui vigneti abusivi, Pentassuglia: attenzione molto alta

Sul tema dell’abusivismo creato da vigneti illegali in aree dove non dovrebbero esserci il consigliere Paolo Pagliaro ha interrogato l’assessore Donato Pentassuglia.

Pagliaro ha evidenziato che l’abusivismo vitivinicolo crea molti problemi al mercato, già compresso dalla delibera di Giunta regionale dello scorso agosto che stabilisce i tetti della produzione di vino: 14 tonnellate per il Primitivo e 15 tonnellate per il Negramaro Aleatico e il Malvasia Nera.

Il consigliere ha chiesto quindi se l’assessorato stia operando per individuare le aree in cui si coltiva senza avere le autorizzazioni attraverso strumenti tecnologici come l’uso dell’aerofotogrammetria per una mappatura accurata dei vigneti presenti sul territorio sia del Salento che nel nord della Puglia.

Pentassuglia ha spiegato che si sta facendo una verifica sull”uso della fotogrammetria, anche per problemi relativi a rinvii da parte del governo centrale.

Ha aggiunto che l’attenzione sul tema è molto alta e che si sta procedendo con una valutazione di sovrapposizione cartografica al fascicolo aziendale e che, nell’ambito di una slabbratura del 5 per cento interviene direttamente il CAA a modificare il fascicolo dell’azienda. Tuttavia, poiché il lavoro è appena iniziato, l’assessore ha stimato in un anno/un anno e mezzo il tempo necessario ad avere una mappatura precisa di tutta la regione e la conseguente eliminazione dei casi di abusivismo, con le relative sanzioni.