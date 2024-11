Dinamo Film al Festival del Cinema Europeo e all’Apulia Film Forum di Lecce

LECCE – Dinamo Film sarà presente alla XXV edizione del Festival del Cinema Europeo di Lecce, in programma dal 9 al 16 novembre 2024. Mare Contro, di Paola Verardi, selezionato per la sezione Puglia Show, si ispira ad una storia vera: la storia di Artur, partito da Durazzo nel 1997 per ritrovare sua madre Luisa in Italia. Il cortometraggio guida fino alla fine delle riprese lungo la rotta di questo viaggio chiamato “Mare contro” – progetto sostenuto da Apulia Film Fund e coprodotto con Skandal Production. La proiezione si terrà il 14 novembre presso il Multisala Massimo di Lecce alle ore 18:00 e vedrà in sala la presenza della regista e di parte del cast.

Il film Giro di Banda diretto da Daniele Cini e dedicato al poliedrico artista salentino Cesare dell’Anna, sarà al centro di un evento speciale che inaugurerà il Festival OFF, il cartellone di appuntamenti gratuiti che arricchisce il programma ufficiale del festival. Sabato 9 novembre, è prevista la visione di un breve estratto esclusivo del film di Daniele Cini ancora work in progress, proiettato in Piazza Sant’Oronzo: seguirà il concerto del progetto musicale GiroDiBanda del Maestro Cesare Dell’Anna per un’esperienza che unisce cinema e musica dal vivo in un tributo alle bande musicali pugliesi.

La partecipazione al Festival del Cinema Europeo di Lecce, riconosciuto dal Ministero della Cultura “manifestazione d’interesse nazionale”, conferma la vocazione di Dinamo Film a sostenere opere che raccontano storie autentiche e rilevanti, valorizzando il patrimonio culturale e umano del territorio.

Dinamo Film prenderà inoltre parte all’Apulia Film Forum, che si terrà a Lecce dal 9 all’10 novembre, riunendo produttori europei. Nel corso dei due giorni di attività saranno illustrati otto progetti pugliesi, tra cui The Thirteenth Man di Mario Bucci, presentato da Ivan D’Ambrosio, founder e CEO di Dinamo Film.