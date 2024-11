Si spacciava per un ginecologo per poi chiedere foto intime alle pazienti: rischia il processo il 42enne

SALENTO – La chiamata arrivava da un numero sconosciuto. “Sono un ginecologo”, diceva alle donne che rispondevano. Poi faceva vedere di essere a conoscenza di tutta una serie di informazioni intime. Spesso dati sensibili. Alla fine la proposta: una visita in videochiamata. Una studentessa è stata molestata al telefono in questo modo. E come lei, tante altre. Sui social Noemi, all’epoca 24 anni, ha raccontato la sua esperienza per poi sensibilizzare tante altre donne lanciando un appello: se è successo anche a voi denunciate. Su Instagram e Facebook con l’hashtag #nonseisola, il messaggio lanciato da Noemi, ha fatto emergere numerose storie simili: i casi segnalati sarebbero stati in centinaia, soprattutto in Puglia.

“Si è presentato con il nome di Francesco Licante o Lirante e mi ha contattato per un’infiammazione ginecologica, che non sapevo di avere – ha raccontato la giovane su Instagram – Diceva di essere del Counseling center dell’ospedale di “Tricase” in provincia di Lecce”. Inoltre era in possesso di numerosi dati privati, come la data di nascita, l’indirizzo e i particolari della situazione clinica della giovane. Così Noemi ha deciso di fidarsi, anche dopo che lui le ha proposto un consulto in videochiamata. “Mi ha chiesto se avessi Zoom, ma poi abbiamo usato Hangout – ha spiegato – Lui non ha mai acceso la telecamera”. Alla richiesta di spogliarsi in video, la giovane si è insospettita: “Mi sono rifiutata, ma gli ho inviato una foto che solo pochi giorni prima avevo condiviso con il mio medico, al quale mi ero rivolta per un problema ginecologico”.

Una ricerca sul web e successive chiamate all’ospedale di Tricase hanno svelato la falsa identità dell’uomo. L’email e i contatti forniti non erano istituzionali. Quando la studentessa, lo ha ricontattato il truffatore si è negato. Ma nel frattempo, sono emersi casi su casi. Il sedicente medico ha persino prospettato ad una paziente il rischio di aver contratto un brutto male. Si spacciava anche per medico del laboratorio o della struttura ospedaliera in cui le vittime avevano effettivamente svolto esami clinici. Comunicava false diagnosi, suggerendo poi atti di autoerotismo, inviargli foto delle zone intime, fornirgli informazioni sulla loro vita sessuale.

Alla fine è scomparso. Arrestato, ora rischia di finire nuovamente sul banco degli imputati: Salvatore Sisto Urgo, 42enne originario di Torre Annunziata (Napoli) ma residente a San Mauro Forte Matera (e attualmente in carcere). Complessivamente le vittime sono 18: 16 delle quali residenti in provincia di Lecce, tra i 20 e i 40 anni. Altre vivono tra la Campania e il Piemonte.

Nella giornata di martedì 19 novembre, è iniziata l’udienza preliminare davanti alla giudice Valeria Fedele: il pm Luigi Mastroniani ha avanzato richiesta di rinvio a giudizio. In ballo, la costituzione di alcune parti civili, avanzate dagli avvocati Giacinto Mastroleo, Mauro Toma, Simone Viva, Rosalba Pindinello, Antonella Corvaglia, Angelo Benedetto. Ogni decisione è stata aggiornata al 18 febbraio prossimo quando l’imputato, difeso dall’avvocata Claudia Strafella, chiederà di essere giudicato in abbreviato condizionato da una perizia psichiatrica. Le accuse nei suoi confronti: tentata violenza sessuale, usurpazione di funzione pubblica e trattamento illecito dei dati.