Venerdì 22 novembre la prima edizione di Hackfest Hospitality Tourist Puglia ideata da SiNext al Castello Carlo V

LECCE – Proseguono gli appuntamenti di avvicinamento all’ottava edizione di FoodExp – Forum Internazionale dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, in programma martedì 15 e mercoledì 16 aprile nel Chiostro dei Domenicani a Lecce. Dopo l’incontro “Dalla formazione alla cultura sociale dell’ ospitalità: nuove strategie e modelli per accompagnare le sfide della hospitality industry”, venerdì 22 novembre (dalle 9:00 alle 19:00) nelle sale del Castello Carlo V di Lecce la società SiNext di Giovanni Pizzolante organizza infatti la prima edizione di Hackfest Hospitality Tourist Puglia, un innovativo hackathon che coinvolgerà circa 100 partecipanti, tra studenti, professionisti, consulenti, addetti ai lavori, decisori pubblici, in un laboratorio creativo orientato a sviluppare soluzioni per il settore turistico e alberghiero pugliese. Concepito come una “palestra di innovazione”, l’evento promosso in collaborazione con Regione Puglia (intervento cofinanziato dall’Unione Europea a valere sul POR Puglia 2014-2020 | Azione 3.5 – Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi), Bahms, The Qube, ITS Turismo Puglia e con la media partnership della rivista Forbes si propone di innovare la programmazione strategica e la formazione nel settore dell’hospitality pugliese, rispondendo in modo concreto e creativo alle esigenze di competenze avanzate in enogastronomia e ospitalità contemporanea. I partecipanti collaboreranno in un ambiente dinamico che stimola la creatività e sviluppa competenze tecniche e trasversali, offrendo l’opportunità di confrontarsi su sfide reali e contribuire attivamente al progresso del settore. L’hackathon punta a favorire la crescita professionale e a creare una rete solida di esperti, promuovendo il trasferimento di know-how e l’adozione di best practice. In parallelo, il progetto di SiNext si arricchisce con l’istituzione dell’Osservatorio Turistico Formativo della Puglia, una piattaforma strategica che riunisce esperti e stakeholder per sostenere il turismo pugliese attraverso uno sviluppo innovativo e sostenibile. Dieci tavoli tematici sono stati creati per esplorare ambiti chiave come la formazione professionale, la sostenibilità ambientale, la digitalizzazione, l’innovazione, il design dell’hospitality, il marketing strategico, i nuovi trend, la valorizzazione del territorio, la formazione aziendale e il networking. Questi tavoli offriranno un’opportunità di confronto e collaborazione per promuovere soluzioni concrete, in grado di rendere l’industria pugliese più competitiva e sostenibile. L’Hackfest Hospitality Tourist Puglia è quindi un’occasione imperdibile per chi vuole contribuire all’evoluzione del turismo pugliese, offrendo una prospettiva strategica e collaborativa per un futuro in cui innovazione e qualità siano i pilastri del successo dell’ospitalità regionale. Interverranno gli assessori regionali Alessandro Delli Noci (assessore allo Sviluppo Economico e alla Programmazione dei Fondi di Sviluppo e Coesione e Europei – Regione Puglia), Sebastiano Leo (assessore alla Formazione e al Lavoro – Regione Puglia) e Gianfranco Lopane (Turismo, Sviluppo e impresa turistica – Regione Puglia), Anna Cammalleri (consigliera del Presidente per le Politiche integrate, formazione, occupazione e cittadinanza attiva del Sistema Puglia), Salvatore Modeo (The Qube), Nick Difino (autore e conduttore tv, consulente per food & tourism), Barbara Politi (giornalista e conduttrice televisiva). «Da sempre i nostri appuntamenti rappresentano un’opportunità strategica per il settore turistico pugliese, aprendo la strada a una visione condivisa tra esperti, istituzioni e professionisti. Anche questa doppia iniziativa mira a costruire una comunità collaborativa e innovativa, pronta a valorizzare la Puglia come destinazione turistica d’eccellenza, con un turismo responsabile, attento all’ambiente e alle nuove richieste di mercato», sottolinea Giovanni Pizzolante. Iniziative che rientrano nelle strategie della Regione Puglia non solo, come già visto, in tema di formazione e politiche attive del lavoro, ma anche nello sviluppo economico e nella internazionalizzazione di un comparto fondamentale per la crescita del territorio. «Riunire studenti e professionisti per programmare il futuro del turismo in maniera innovativa. È questo l’obiettivo dell’hackfest che utilizza gli strumenti del digitale per conoscere, analizzare e programmare un settore in continua evoluzione», precisa l’assessore regionale Alessandro Delli Noci. «Questa iniziativa mette al centro i dati aperti su cui la Regione Puglia sta tanto insistendo e lavorando perché è proprio attraverso i dati, la loro conoscenza mixata a soluzioni innovative che si può generare economia e trasformare le conoscenze in servizi e soluzioni più efficienti. Sono contento che a pensare a delle soluzioni innovative siano soprattutto i giovani, perché questo processo li rende protagonisti di quella transizione digitale necessaria in ogni settore, soprattutto in quello turistico».