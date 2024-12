Avviso pubblico Inte.R.SSeca, finanziati altri due progetti a Ostuni e Lecce

Salgono a otto i progetti ammessi a contributo nell’ambito dell’Avviso pubblico Inte.R.SSeca, finanziato dalla Regione Puglia a valere sull’azione 8.3 del PR 2021-27e indirizzato ad amministrazioni pubbliche pugliesi per finanziare interventi di ammodernamento o realizzazione ex novo di infrastrutture sociali e socio-assistenziali, anche sperimentali.

La Commissione di valutazione ha approvato due ulteriori proposte progettuali presentate dal Comune di Ostuni e dal Comune di Caprarica di Lecce.

Il progetto del Comune di Ostuni prevede la ristrutturazione del complesso San Carlo Borromeo, nel centro abitato della cittadina, dove intende realizzare un centro polivalente per minori e un Alloggio sociale per adulti in difficoltà.

Il Comune di Caprarica di Lecce ha presentato un progetto di manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione del piano primo di un ex edificio scolastico in disuso da destinare a centro polivalente per minori.

“Con l’Avviso pubblico Inte.R.SSeca abbiamo voluto incentivare la creazione di infrastrutture con servizi sociali innovativi. Crediamo fortemente in questa misura, che presenta carattere altamente innovativo in termini di impatto sociale e che segna uno step evolutivo ulteriore nel disegno strategico regionale, in una logica di implementazione ed innovazione delle azioni già intraprese dal dipartimento Welfare” afferma la direttrice del dipartimento Welfare della Regione Puglia Valentina Romano.