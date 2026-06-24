Giovedì 25 giugno conferenza di divulgazione degli importanti risultati dell’indagine svolta nella chiesa del monastero

LECCE – Si svolgerà giovedì 25 giugno alle ore 18.00 presso il Monastero delle Benedettine di Lecce la conferenza di divulgazione degli importanti risultati dell’indagine svolta nella chiesa del monastero in occasione degli interventi di restauro del pavimento maiolicato.

L’occasione sarà propizia per illustrare importanti scoperte e risultati dell’indagine svolta all’interno della chiesa monastica del monastero benedettino leccese ‘S. Giovanni Evangelista’.

Dopo i saluti dell’abbadessa del monastero Madre Benedetta Grasso e del dott. Antonio Zunno, Soprintendente archeologo belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, sarà la volta delle relazioni; di seguito interverranno: Michela Catalano, Funzionario architetto della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi Lecce e Taranto, Giuseppe Muci, Funzionario archeologo della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto.

La conferenza illustrerà ai presenti quanto ricco è l’itinerario di fede, di storia e di arte simboleggiato dalla chiesa monastica.

La chiesa, infatti, posta al cuore dell’architettura spirituale monastica, contiene tracce importanti e ancora vive di una storia gloriosa e plurisecolare che fa del cenobio benedettino uno dei luoghi più rappresentativi del capoluogo leccese.

Un percorso unico che si snoda tra epoca bizantina, medioevo e barocco e che ancora oggi non cessa di brillare come fulgido esempio di esperienza orante che ha invitato uomini e donne, giovani e anziani a vivere, trovare ristoro e donare se stessi all’ombra del grande patriarca del monachesimo occidentale, Benedetto da Norcia.

La Comunità monastica benedettina leccese, la Soprintendenza invitano, oltre agli operatori della comunicazione, tutta la cittadinanza per vivere insieme un tempo propizio per riappropriarsi della storia della propria fede, della propria comunità perché soltanto così sarà possibile guardare al futuro con coraggio e speranza.