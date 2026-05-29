Borgo San Nicola, Antigone: “Sono 4 i morti in due mesi, non è accettabile”

Borgo San Nicola a Lecce, si continua a morire. Due decessi per sospetta overdose o per abuso di farmaci nel carcere di Lecce. Un altro, per impiccagione. Un quarto, ancora, tutto da decifrare. Tra aprile e maggio 2026.

Maria Pia Scarciglia, presidente di Antigone Puglia dichiara:

“Riteniamo che il carcere di Lecce debba ricevere la massima attenzione da parte di tutte le istituzioni coinvolte, il Comune, la Prefettura, la Magistratura, la Asl e la Provincia.

Ricordiamo che il Carcere è un pezzo di città, non una terra di nessuno – prosegue Scarciglia – l’amministrazione penitenziaria deve provvedere a tutti i problemi denunciati in questi anni da Antigone, in occasione delle nostre visite con l’osservatorio regionale. Ci riferiamo in particolare modo alla carenza di personale, di psicologi, assistenti sociali alla mancanza di mediatori culturali e linguistici che possano essere uno strumento e un ponte fondamentale con quella parte di detenuti stranieri. Sta arrivando il grande caldo e la tensione nei penitenziari esploderà, se non si corre ai ripari adesso. La magistratura di sorveglianza inoltre deve avviare una verifica perché si possano liberare le persone con fine pena sotto i 12 mesi e consentire a coloro che sono in attesa di misure alternativa di poterle concedere, anche in via provvisoria.

Alla Asl l’appello di visitare il reparto infermeria, dove sussistono ad oggi gravissime carenze igienico sanitarie intollerabili vista la fragilità delle persone che vi sono rinchiuse. Noi, come sempre, continueremo a vigilare per il rispetto dei diritti minimi e basilari dei detenuti, della presa in carico globale della popolazione carceraria che tenga conto di tutti i principi presenti nella nostra costituzione e nell’ordinamento penitenziario. Inoltre, riteniamo molto preoccupante ciò che accade nella circondariale di Lecce, vista la quantità di sostanze stupefacenti a disposizione di molti detenuti e di molti altri che sono costretti a subire queste condotte volendo, invece, scontare la loro condanna nel rispetto della legalità” conclude Maria Pia Scarciglia.

La percentuale di suicidi nel carcere di Lecce, in questi primi cinque mesi dell’anno, è altissima rispetto al numero nazionale complessivo ( 4 su 25 in tutti gli istituti penitenziari nazionali) e deve far riflettere tutte le autorità che operano sul territorio che sono chiamate ad intervenire per chiarire quanto accaduto e per evitare futuri analoghi episodi “ non è ammissibile che chi è in custodia dello Stato possa togliersi la vita con tale facilità, nonostante il lavoro, spesso oscuro e sotto traccia, dei Direttori, del personale della Polizia Penitenziaria e dei funzionari pedagogico – giuridici.

Soprattutto non è tollerabile che il clima interno al carcere sia talmente pesante e privo di prospettive per la popolazione detenuta da spingere alcune persone a togliersi la vita”. Come Sportello dei Diritti di Antigone, prosegue il Dottore Antonio De Donno, “ nelle nostre visite raccogliamo sfoghi e confidenze di tanti detenuti che spesso non avanzano neanche richieste ma vogliono solo “parlare” e, dopo lo sfogo, ci ringraziano. senza che noi si sia fatto alcunché….ecco forse sfugge a molti che in carcere ci sono persone, esseri umani che tali sono al di là del reato.”