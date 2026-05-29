In fiamme camion autospurgo a Veglie, indagini sulle cause del rogo

VEGLIE – Un incendio ha interessato nella notte un mezzo adibito ad autospurgo parcheggiato in un’area di sosta isolata in via Salice, nel comune di Veglie.

L’allarme è scattato dell’una, sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, che ha avviato le operazioni di spegnimento del rogo e la successiva messa in sicurezza dell’area interessata.

Il mezzo coinvolto è un Iveco appartenente all’azienda “Petrachi Ambiente”. Grazie al tempestivo intervento dei soccorritori, è stato possibile evitare che le fiamme si propagassero alle strutture e agli altri veicoli presenti nelle vicinanze.

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i Carabinieri della Radiomobile di Campi Salentina, che hanno avviato gli accertamenti di competenza.

Sono tuttora in corso ulteriori verifiche per chiarire l’origine dell’incendio.