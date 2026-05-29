Doppio spettacolo di improvvisazione teatrale sabato 30 maggio al Museo Ferroviario della Puglia

LECCE – Sabato 30 maggio presso il Museo Ferroviario della Puglia, Improvvisart presenterà un doppio appuntamento con l’improvvisazione teatrale: le due long form “All Aboard” alle 20:30, frutto del lavoro svolto dagli allievi del quarto anno della Scuola Improvvisart diretti da Fabio Musci e “A presto” alle 21:15, con la classe di specializzazione diretta da Mauro Bux.

All Aboard – regia di Fabio Musci

Una panchina. Una sala d’attesa. Un treno che forse sta arrivando.

Tra locomotive antiche e binari senza tempo, prende vita una long form di improvvisazione teatrale site-specific in cui tante storie si intrecciano come viaggiatori di passaggio: partenze, ritorni, incontri casuali, occasioni perse e nuove possibilità.

Ogni scena nasce sul momento, trasformando il Museo Ferroviario in un luogo vivo, poetico e sorprendente.

Perché ogni viaggio cambia qualcosa. Anche quando restiamo fermi.

Cast: Manuela Aloisi, Adriano Angelè, Paola Armillis, Alessandra Avantaggiato, Fabrizia Florio, Davide Gatto, Lucia Giangreco, Chiara Luperto, Massimo Micocci, Corrado Nestola, Mario Padovani.

A presto – regia di Mauro Bux

Cosa succede a una relazione quando la distanza non la interrompe, ma la trasforma? A presto è una long form di improvvisazione teatrale che nasce da una cartolina: poche righe, un luogo lontano, qualcuno che scrive e qualcuno che aspetta. Da quel messaggio prende vita una storia che attraversa città distanti e vite che procedono in parallelo, mentre l’assenza diventa un motore silenzioso di cambiamento. Perché ciò che resta lontano non resta mai fermo: si modifica, resiste, si incrina, prende direzioni inattese. E così una semplice promessa — “a presto” — diventa una domanda aperta: cosa sarà rimasto uguale, quando ci si ritroverà?

Cast: Francesco Aprile, Sara Civilla, Dario D’Agostino, Gabriella Girardi, Andrea Lazari, Marica Maggi, Anna Marzo, Giampiero Palazzo, Stefania Patavia, Marco Quarta, Deborah Sponsiello

Eventi realizzati con il sostegno di POC Puglia 2021- 2027

“All Aboard” e “A presto” – spettacoli di improvvisazione teatrale con gli allievi del quarto anno di Improvvisart diretti da Fabio Musci e gli allievi del corso di specializzazione diretti da Mauro Bux

Museo Ferroviario della Puglia – via Codacci Pisanelli, Lecce

30 maggio – inizio ore 20:30

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